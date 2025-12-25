ÅÄÃæ¿¿µª»Ò»á£ö£ó¶¶²¼Å°»á¤¬ÀåÀï¡¡¹â»ÔÆâ³Õ½ä¤ê¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ±¼ç¹ñ²È¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤È¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎÅÄÃæ¿¿µª»Ò»á¤¬£²£µÆü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢µÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÆâ³Õ¤ÏÈ¯Â°ÊÍè¡¢£·³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÄÃæ»á¤Ï¡Ö¡Ê»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡Ë¹ø¤ò¤Ì¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤¢¡Á¡¢À¤´Ö¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡¢»ä¤Ï¤É¤ì¤À¤±À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Èº£¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÌ±¼ç¹ñ²È¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÅÄÃæ»á¤â¤³¤Î°Õ¸«¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ËÅÄÃæ»á¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Î¤³¤Î´Ö¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ªÎ©¾ì¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÔÍÑ°Õ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¶öÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤â¡¢ÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤Î½Å¤µ¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤¬¥Ð¥Ã¤ÈÀ¤³¦¤ËÅÁÇÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¶¶²¼»á¤â¡ÖÀïÎ¬¤Ê¤¥Ý¥í¤Ã¤ÈÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ØÊÆ·³¤ÎÍè±ç¡Ù¤È¤·¤Ä¤³¤¯Æþ¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¡¢´°Á´¤Ë¤½¤Î¾ì¤ÎÀª¤¤¤Ç¥¥Á¥ó¤ÈÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Ê¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ»á¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¼è¤ê´¬¤¤ÎµÄ°÷¤À¤È¤«Ãç´Ö¤È¤«¡£»ä¤À¤Ã¤ÆÌò¿Í¤À¤È¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¹ñ²ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡Ø¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÊÙ¶¯²ñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤ÆµÄ°÷¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¤·¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤â¤¤¤¿¤·¡£¤½¤ì¤¬Èà½÷¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÁíÍýÆüÄø¸«¤Æ¤Æ¤â¡¢Ä«½Ð¤Æ¤¤Æ¹ñ²ñ¤ÎÍÑ»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È£·»þº¢¤Ë¤Ï¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®¤Î°û¤ß¿©¤¤À¯¼£¤ËµñÈÝ´¶¤ò»ý¤Ä¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¯¸¢¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥Á¡¼¥à¤Çµ¡Ç½¤·»Ï¤á¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£ÊäÀµÍ½»»¤Ê¤ó¤Æ¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤è¤¯¤¢¤ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤¤µ¤óºâÌ³Âç¿Ã¤ÇÎòÂå¤Î¼«Ì±ÅÞ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÍ½»»¤ÎÊÔÀ®¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹â»Ô¤µ¤ó¡¢³°¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÊÙ¶¯¤µ¤ì¤Æ¡¢´±Î½¤¿¤Á¤ÈµÄÏÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬Ãç´Ö¤È¤ÏÅÅÏÃ¤ÇÏ¢Íí¤È¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£±ÊÅÄÄ®¤Îº£¤Þ¤Ç¤Î°û¤ß¿©¤¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤ê¤â¹â»Ô¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊý¡¢Âç»¿À®¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬»Ù»ý¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¹â»Ô¼óÁê¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤³¤á·ôÌäÂê¤ò´Þ¤á¤¿ÇÀ¿åÁê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿ÅÄÃæ»á¤Ï¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¸Ä¿Í¤Î¤³¤È¤ò²¿¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÀ¯¸¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤È²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤«Ì¤ÍèÁü¤È¤¤¤¦¤«¶ñÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤É¤ÎÀ¯ºö¤ò¤ß¤Æ¤â¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤è¤ëÇÀ²È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÈÝÄê¤·¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¼ûµëÄ´À°Åª¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤º¤Ëºî¤ì¤ëÇÀ²È¤µ¤ó¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤ÈÅÄÃæ»á¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞÇÀÀ¯¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤ó¤Æ»ä¡¢»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÇÀ¿å¾Ê¤âÀ¯¼£²È¤âÅ¸Ë¾¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ´ðËÜ¿©ÎÈ¤Ç¤¢¤ë¥³¥á¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«Äó°Æ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£À¯ºö¤ÎÄó°Æ¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÉ¡Â©¤ò¹Ó¤¯¤·¤¿¡£
¡¡½ÅÏ«Æ¯¤ÎÇÀ¶È¤ò´ë¶È²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î½¾¶È°÷¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤êºÎ»»¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¶¶²¼»á¤¬¡ÖºÎ»»¤Î¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë»Ù±ç¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤ÈÅÄÃæ»á¤Ï¡Ö¶¶²¼Å°¤µ¤ó¤Ë¤¹¤°¤Ë¿·³ã¸©ÃÎ»ö¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²þ³×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¸À¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¡£
