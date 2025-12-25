【スタバ新作フード・2025-26】抹茶づくしスイーツ＆パター風味たっぷりのスコーンに注目！「Winterシーズン 第1弾フード」が12月26日（金）より販売開始！
抹茶好きなら見逃せない！ 「濃厚抹茶ティラミス」
「Winterシーズン 第1弾フード」のラインナップのなかでも注目なのは、抹茶スイーツ。なかでも「濃厚抹茶ティラミス」は、とろけるティラミスクリームと濃厚な抹茶の味わいが楽しめる逸品。抹茶好きにはたまらない味わいです♪
ほろ苦さとまろやかな甘さのハーモニー「抹茶&ホワイトチョコスコーン」
サイズ感や風味をリニューアルし、よりおいしくなって登場するスターバックスのスコーン。そのなかの一つ「抹茶&ホワイトチョコスコーン」は、抹茶のほどよい苦味とホワイトチョコレートのまろやかな甘みを楽しむことができます。手頃なサイズと価格でおやつにぴったり！
バターの風味とチョコの食感を楽しめる♪ 「チョコレートチャンクスコーン」
よりおいしくなってリニューアルしたもう一つのスコーンがこちら。チョコレートチャンクがごろごろ入った、バターの風味が豊かなスコーンです。さっくりと焼き上げた生地には、大きさの異なる2種類のチョコレートを加え、バターのコクとチョコレートチャンクの食感を楽しめます。
ジューシーなオレンジがたっぷり！ 「オレンジケーキ」
動物性食材を使用せず、植物性食材を使用したプラントベース商品のこちらのケーキは、ひと口頬張るごとにオレンジのさわやかな風味が広がります。ジューシーなオレンジがたっぷりトッピングされていて、見た目の華やかさでもティータイムを盛り上げてくれますよ♪
アールグレイの香りに癒やされる「アールグレイパウンドケーキ」
ほっと一息つきたい時や、食後のコーヒータイムのお供におすすめなのが「アールグレイパウンドケーキ」です。アールグレイの豊かな香りを楽しめるしっとりした生地のパウンドケーキはおやつにぴったり♪ ホットコーヒーと一緒に味わいたい一品です。
スパイスがきいた本格的な味わい！ 「キーマカレー ホットトルティーヤ」
香り高いスパイスとコク深いキーマカレーが食欲をそそるホットトルティーヤ。スパイスがきいた本格的な味わいは、カレー好きの方にもおすすめ！ とろけるチーズがまろやかさをプラスしてくれて、コーヒーとの相性もバッチリ♪ 植物性食材を使用したプラントベースのフードとは思えない風味豊かな味わいです。
ランチにおすすめ！ ボリューム満点「えびアボカド 石窯カンパーニュサンド」
えびとアボカドをトマトやレタスと一緒にたっぷりサンドした、ボリューム満点の石窯カンパーニュサンドは、ランチタイムにおすすめ！ しっかりとした食べ応えで、えびのプリプリとした食感と、アボカドのクリーミーな味わいを同時に楽しむことができます。
手土産やギフトにおすすめ「米粉カステラ」＆「抹茶の米粉カステラ」
米粉を使用したグルテンフリーのカステラは、プレーンと抹茶の2種類がラインナップ。コーヒーやティーとの相性もいいカステラは、それぞれオリジナルのボックスに入っているので、手土産にもおすすめ！
「Winterシーズン 第1弾フード」のラインナップをご紹介しましたがいかがでしたか？
これからの季節、ホットコーヒーやホットティーと一緒にぜひ味わってみてくださいね♪
■2025年「Winterシーズン 第1弾フード」
販売期間：2025年12月26日（金）〜
販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。
Text：うえのまきこ
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。