抹茶好きなら見逃せない！ 「濃厚抹茶ティラミス」

「濃厚抹茶ティラミス」540円

「Winterシーズン 第1弾フード」のラインナップのなかでも注目なのは、抹茶スイーツ。なかでも「濃厚抹茶ティラミス」は、とろけるティラミスクリームと濃厚な抹茶の味わいが楽しめる逸品。抹茶好きにはたまらない味わいです♪



ほろ苦さとまろやかな甘さのハーモニー「抹茶&ホワイトチョコスコーン」

「抹茶&ホワイトチョコスコーン」290円

サイズ感や風味をリニューアルし、よりおいしくなって登場するスターバックスのスコーン。そのなかの一つ「抹茶&ホワイトチョコスコーン」は、抹茶のほどよい苦味とホワイトチョコレートのまろやかな甘みを楽しむことができます。手頃なサイズと価格でおやつにぴったり！



バターの風味とチョコの食感を楽しめる♪ 「チョコレートチャンクスコーン」

「チョコレートチャンクスコーン」280円

よりおいしくなってリニューアルしたもう一つのスコーンがこちら。チョコレートチャンクがごろごろ入った、バターの風味が豊かなスコーンです。さっくりと焼き上げた生地には、大きさの異なる2種類のチョコレートを加え、バターのコクとチョコレートチャンクの食感を楽しめます。



ジューシーなオレンジがたっぷり！ 「オレンジケーキ」

「オレンジケーキ」540円

動物性食材を使用せず、植物性食材を使用したプラントベース商品のこちらのケーキは、ひと口頬張るごとにオレンジのさわやかな風味が広がります。ジューシーなオレンジがたっぷりトッピングされていて、見た目の華やかさでもティータイムを盛り上げてくれますよ♪



アールグレイの香りに癒やされる「アールグレイパウンドケーキ」

「アールグレイパウンドケーキ」390円

ほっと一息つきたい時や、食後のコーヒータイムのお供におすすめなのが「アールグレイパウンドケーキ」です。アールグレイの豊かな香りを楽しめるしっとりした生地のパウンドケーキはおやつにぴったり♪ ホットコーヒーと一緒に味わいたい一品です。



スパイスがきいた本格的な味わい！ 「キーマカレー ホットトルティーヤ」

「キーマカレー ホットトルティーヤ」540円

香り高いスパイスとコク深いキーマカレーが食欲をそそるホットトルティーヤ。スパイスがきいた本格的な味わいは、カレー好きの方にもおすすめ！ とろけるチーズがまろやかさをプラスしてくれて、コーヒーとの相性もバッチリ♪ 植物性食材を使用したプラントベースのフードとは思えない風味豊かな味わいです。



ランチにおすすめ！ ボリューム満点「えびアボカド 石窯カンパーニュサンド」

「えびアボカド 石窯カンパーニュサンド」640円

えびとアボカドをトマトやレタスと一緒にたっぷりサンドした、ボリューム満点の石窯カンパーニュサンドは、ランチタイムにおすすめ！ しっかりとした食べ応えで、えびのプリプリとした食感と、アボカドのクリーミーな味わいを同時に楽しむことができます。



手土産やギフトにおすすめ「米粉カステラ」＆「抹茶の米粉カステラ」

「米粉カステラ」970円

「抹茶の米粉カステラ」970円 ※グルテンフリーは、小麦等のアレルゲンが含まれていないことを意味するものではありません。

米粉を使用したグルテンフリーのカステラは、プレーンと抹茶の2種類がラインナップ。コーヒーやティーとの相性もいいカステラは、それぞれオリジナルのボックスに入っているので、手土産にもおすすめ！

「Winterシーズン 第1弾フード」のラインナップをご紹介しましたがいかがでしたか？

これからの季節、ホットコーヒーやホットティーと一緒にぜひ味わってみてくださいね♪



■2025年「Winterシーズン 第1弾フード」

販売期間：2025年12月26日（金）〜

販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。



Text：うえのまきこ



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

