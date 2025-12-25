格差・ドラッグ汚染・秘密結社…2026年の日本に一体何が！？やりすぎ都市伝説2025冬 3時間SP！Mr.都市伝説 関暁夫インタビュー

テレ東では12月26日（金）夜7時から「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説2025冬」を放送します。

今田耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾が司会を務める本番組は、“ウソかホントかわからないけどどうしても伝えたい話”を持つ都市伝説テラーたちが集結し、様々なジャンルの驚きの話を語りつくすテレ東の人気シリーズ。

今回もテラー渾身の「やりすぎ都市伝説」が目白押し！身近に潜む都市伝説40連発をお届けします。

Mr.都市伝説 関暁夫は、アメリカ・ニューヨークへ︕

激動する世界情勢のなかで今、いったい何が起きているのか。深刻化する格差社会、さらにはドラッグ汚染や世界経済を左右す る巨⼤資本、歴史的⼤学に残る“秘密結社”の痕跡など──

現地取材と専⾨家の証⾔をもとに、私たちの暮らしと未来に影響を及ぼすかもしれない“潮流”を読み解いていきます。

国家 間の緊張、投資マネーの動き、新たな紙幣制度…複数の点が線でつながるとき、世界はどこへ向かうのか。2026年ニューワールドオーダーから⼀体何が起こるのか？



取材を終えたばかりの関がインタビューに答えました！

©テレビ東京



Q.12月26日に放送の「やりすぎ都市伝説2025冬」関さんにとってはどんな回になりましたか



僕にとってはズバリ未来の日本の姿。

本当に警告というか、ある種もう一つ大いなる何かの存在があるとするのならば、予言ですよね。もはや予言に等しいものじゃないですか。

本当に一つの啓示として皆さんどう受け止めるかですけれども、未来の日本の姿が近い将来こうなっちゃいますよ。もう見てもらったりとかしたら、もう直感的に分かると思います。





Q.未知のウイルス（コロナ）や、AIの飛躍的な発展などが世間に知られていない頃からこの番組で関さんが伝えてきたことが、次々に現実になっています。常に“5年先”を伝えてきた関さんが今回、伝えたいことは？



世界中でエネルギー源を巡る様々な争いが始まっていますよね。化石燃料から太陽光などへの転換は2014年から本格的に始まっていて、一周期の12年目に差しかかっている今、どこと組むのか国と国との構造ができてきている。今まで見えなかったものが見えてくる“戦争の可視化”ですよね。

『やりすぎ都市伝説』では、いち早い情報をテレビの世界でも当たり前に届けたいという思いから、今回はアメリカに取材に行きました。ドラッグ汚染が問題になっていますが、かなり危険なところにも入り込みました。またしてもタイムリーに、先日、トランプ大統領が『フェンタニルは大量破壊兵器』だと発言しましたが、一国を亡ぼす可能性のある“フェンタニル”が充満している。もう“ドラッグ”の域を超えているんです。そして、日本も他人事じゃない。日本の中にも、すでに充満し始めているんです





Q.今回の最初の舞台は「ウォール街」ですが、なぜそこを選んだのですか？



“ウォール街”は世界的な株式の取引所ですが、日本も2024年から新紙幣導入でお金の流れが変わって、国が投資を推奨していく世の中になってきたと思うんですよ。

“貯金”が正しいという文化を持っていた民族が、いよいよ“投資”する。その対象が全部外国のものなんですよね。日本人のタンス貯金が全部海外に流れていく。だから、日本人は、日本の企業が良くなるように、ひとりひとりが何を持ってして投資するのか、しっかり考えていかなければいけない。今、日本人は、投資に対して大陸国同様の知識をつけていくことが大事なんです。





Q.ドラッグ問題に関して、今回の取材で「ゾンビ化計画」という言葉も使われていました。



今のドラッグは、本当に人間をゾンビ化させるものなんですね。

脳だけがトリップするのではなく、皮膚などにも異常が発生してしまうのが最近の傾向で。ケミカル的に作り出される低価格で依存性が高いものが蔓延している。他国から原材料を密輸して、国内で組み合わされて売られていく、というシステムがあるということを知らなきゃいけない。

だから日本も、いろいろな意味で格差が広がっていく背景があって、多くの外国人労働者が入ってきて多文化交流が当たり前におきてくる世の中に対して、日本人はもっと治安・秩序を考えて警戒していかないといけないですよね。





Q.今回、資産運用会社「ブラックロック」を追う中で見えてきたものはありましたか？



今、また新しい時代の転換期です。時代の転換は13年周期に起きるんですね。

この番組でも、2012年にマヤ暦が示す“第5の時代”が終わり、2013年から新時代“宇宙時代”が到来しますと伝えていましたよね。そこからまた13年後の“ニューワールドオーダー”2026年に向けて、前兆とされるものも紹介します。2026年以降、どういう世界が待っているのか、番組を見て気づいてもらいたいですね。





Q. 今回の放送を通して改めて視聴者にお伝えしたいことを教えてください。



本当に新しい新世界秩序、新しい新世界秩序とされるものがいよいよ誕生して、そこによってそこにおいてのシナリオが進んでいきます。素直に新しい価値観を受け入れられるか、受け入れないか。

受け入れない人たちは、自分主導権で生きていることすら忘れさせられていってしまう。でも、ちゃんと受け入れて理解につながっている人たちというのは、自分が人生に対してグリップを握って、舵をしっかり持ってコントロールできる人になっていくと思うんです。

それで、次の時代の2039年26年のニューワールドオーダーが終わった後、次の2039年、また新たなニューワールドオーダーをつくるときには、しっかりと肉体を持ったまま生活出来ると思います。簡単に言うと、これからみんな肉体が消えていくという新しく生まれてくる常識の中に生きていきますから、そこだけでも頭に入れておいてもらえれば。

デジタルタトゥーとしてね、物事が絶対残るから。2039年、2026年から、またその次の新しいニューワールドオーダー

その時にもう一回この記事が残っているように見直してもらうと、もしかしたらもう確かにあの時代に関がこういうことを言っていたなと、一つにはなるんじゃないかな。





Q.2026年2月21日に日本武道館でのイベントがありますが、どのようなイベントになりますか



テレビでの放送や配信を超えた一番大切なアナログでのコミュニケーション活動において、今まで隠されていたことを聞くことになると思います。

「やりすぎ都市伝説」を通して、僕が言ったら出させてもらいながら、約20年間以上にもなるんですけれども、約20年に及んでメッセージを出し続けているわけですね。

その都度その都度、いろいろなところで伏線を回収させるポイントはもちろんあったでしょう。テレビ放送で伏線を回収したりするポイントもあれば、YouTubeで自分で配信しているところで伏線をね、今までやり過ぎで言ってきたことの伏線を回収するというものもやってきて。

第7感、第6感を超えて、第7感の部分で捉えている人たちがみんな集結してくると思うんですけれども。感度が高いライブにはなりますよね。テレビとかメディアでは伝えられないものを体感してください。



