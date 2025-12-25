物価高騰が続く昨今、低価格で家計の助けになると注目を集めているササミ。パサつきがちなイメージがあるササミですが、人気料理研究家・リュウジさん直伝の「ササミの明太子マヨチーズ焼き」なら、ササミのふっくらジューシーな食感と明太子とチーズの味わいを楽しめる一品に。ぜひ試してみて！

明太子×チーズの組み合わせで、ササミが絶品おかずに大変身！

ササミをぺたんこにして、具をのせるだけ。コツがないくらい簡単。チーズはこんがり焼き色をつけて。

【写真】ササミは薄くのばすのがポイント

●ササミの明太子マヨチーズ焼き

【材料（2人分）】

鶏ササミ 4本

＜下味＞［塩、コショウ 各少し］

＜明太マヨネーズ＞［辛子明太子正味25g マヨネーズ20g］

ピザ用チーズ 50g

＜仕上げ＞［一味唐辛子（好みで） 適量］



【つくり方】

＜ササミをのばす＞

（1） ササミはラップではさみ、酒ビンなどでたたいて薄くのばす。下味の調味料をふる。筋がついたままでOK。均一な厚みになるようにたたく。

＜明太マヨネーズを塗る＞

（2） 明太子マヨネーズを塗り広げる。

＜チーズをのせて焼く＞

（3） ピザ用チーズをのせ、オーブントースターで15分焼く。仕上げに一味唐辛子をふっても。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください