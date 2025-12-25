プレステと「NEW ERA」が初コラボ！ PSロゴの「59FIFTY」などが2026年1月8日発売
【NEW ERA：「PlayStation」コラボアイテム】 2026年1月8日 発売予定
(C) Sony Interactive Entertainment Inc.
ニューエラジャパンは、ゲームブランド「PlayStation」とのコラボレーションコレクションを2026年1月8日に発売する。
スポーツ・ライフスタイルブランドの「ニューエラ」とプレイステーションが初コラボ。PSロゴや「△○×□」のシェイプスロゴをフィーチャーしたアートワークを使用し、アパレルやヘッドウェア、ポーチ、バッグなど幅広いバリエーションのアイテムを展開する。
コラボコレクションは、全国のニューエラストアやニューエラ公式オンラインストアにて2026年1月8日より販売される。
59FIFTY
価格：各6,600円
9FIFTY
価格：各6,380円
9FORTY
価格：各5,500円
9THIRTY
価格：各4,620円
9TWENTY
価格：各4,620円
Bucket-01
価格：各5,060円
Beanie
価格：各3,960円
Short Sleeve Oversized Cotton Tee
価格：5,940円
Long Sleeve Oversized Cotton Tee
価格：各7,150円
Oversized Track Jacket
価格：12,100円
Oversized Track Pants
価格：12,100円
Sweat Pull OverHoodie
価格：10,450円
Shoulder Pouch
価格：4,950円
Multi Pouch
価格：3,850円
Youth 9FIFTY
価格：各4,620円
Youth 9TWENTY
価格：各3,960円
Youth Long Sleeve Tee
価格：各4,950円
(C) New Era Japan GK.