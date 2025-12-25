【NEW ERA：「PlayStation」コラボアイテム】 2026年1月8日 発売予定

　ニューエラジャパンは、ゲームブランド「PlayStation」とのコラボレーションコレクションを2026年1月8日に発売する。

　スポーツ・ライフスタイルブランドの「ニューエラ」とプレイステーションが初コラボ。PSロゴや「△○×□」のシェイプスロゴをフィーチャーしたアートワークを使用し、アパレルやヘッドウェア、ポーチ、バッグなど幅広いバリエーションのアイテムを展開する。

　コラボコレクションは、全国のニューエラストアやニューエラ公式オンラインストアにて2026年1月8日より販売される。

59FIFTY

価格：各6,600円

9FIFTY

価格：各6,380円

9FORTY

価格：各5,500円

9THIRTY

価格：各4,620円

9TWENTY

価格：各4,620円

Bucket-01

価格：各5,060円

Beanie

価格：各3,960円

Short Sleeve Oversized Cotton Tee

価格：5,940円

Long Sleeve Oversized Cotton Tee

価格：各7,150円

Oversized Track Jacket

価格：12,100円

Oversized Track Pants

価格：12,100円

Sweat Pull OverHoodie

価格：10,450円

Shoulder Pouch

価格：4,950円

Multi Pouch

価格：3,850円

Youth 9FIFTY

価格：各4,620円

Youth 9TWENTY

価格：各3,960円

Youth Long Sleeve Tee

価格：各4,950円

(C) Sony Interactive Entertainment Inc.
(C) New Era Japan GK.