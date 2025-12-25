かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

12月24日（水）の同番組では、特定のミッションを達成したらその場でガチで帰宅できる好評企画「達成したら即帰宅するねん」が放送された。

今回、今年4月の鮮烈デビュー以降ミュージックシーンを席巻し続けている7人組ガールズグループ「HANA」からCHIKA、MOMOKA、KOHARUが初出演。屋敷裕政（ニューヨーク）も加わり、即帰宅をかけたガチバトルを繰り広げた。

芸能界一と言っても過言ではないほどHANAのことが大好きな屋敷。HANAが誕生したオーディション番組から追いかけていると話し、「パフォーマンスを生で見させてもらったことあるけど、すごいんですよ。でもしゃべると、めっちゃ普通の女。そのギャップがもうたまらん」と熱弁する。

【映像】HANAメンバー、かまいたち濱家にガチ恋！「一緒に帰っちゃえば？」と恋のアシストに赤面

一方、CHIKAはかまいたちのファンだそうで、山内は「じゃあまた遊びにおいでよ」と余裕を見せる。しかしCHIKAは、じつは濱家のことが好きだと判明。それを聞いた山内は「そうなんだ。1番恥ずかしい」と赤面していた。

1stステージは「あっち向いてホイ5人抜きしたら即帰宅」。挑戦者は1人指名してあっち向いてホイをし、自分以外の5人に連勝できたら即帰宅できるというルールだ。

トップバッターのKOHARUは対戦相手にメンバーのCHIKAを指名し、「じゃんけんするよ」と一言。自然体な2人の様子を見て、濱家が「この辺が普通の女ってこと？」と切り込むと、屋敷は「ちょっと（背が）小っちゃいのもいいでしょ。ステージだとでっかく見える」と目尻を下げる。

ところが、いざ勝負が始まるとKOHARUがワンテンポ遅れて惨敗。山内は「よわっ！」と驚き、濱家は「変なところ何個かあったで。グー引いてたりじゃんけんに負けて帰ろうとしたり」と思わずつっこみを入れる。

そんななか、濱家と対戦したCHIKAに思わぬ異変が!?

濱家とあっち向いてホイをするCHIKAを見て、KOHARUが「好きな人と遊んでいるみたい。負けても嬉しそう」と冷やかす。MOMOKAも「一緒に帰っちゃえばいいんじゃない？」とニヤニヤし、キューピットとして恋をアシストしようとすると、CHIKAは照れて笑いが止まらない。

パフォーマンス時のかっこよさとは一変、恋する乙女モードのCHIKAに屋敷は「普通の女でしょ？」と微笑ましく見守っていた。