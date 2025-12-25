新作待ってたよーーーッッッ！【3COINS】ガラス製の「お正月グッズ」がめちゃオシャレ♡

2026年のお正月に向けてグッズを選ぶなら【3COINS（スリーコインズ）】をチェックしてみて。ガラス製でスタイリッシュな「お正月グッズ」が、新作として登場しています。透明感がありつつ、おしゃれな空間を演出してくれそうなんです。今回は、完売前にGETしたい置物をご紹介します。

おせち料理の撮影小道具にも！「門松」

竹の部分がガラス管になっている、おしゃれな「門松」\660（税込）。直径約5.7 × 高さ約14cmの小さな置物なので場所を取らず、おせち料理撮影時の小道具などとしても使えそうです。赤と白の水引をあしらったお正月らしいビジュアルや、天然木を使ったベースもポイント。すっきりとした透明感がありつつ、ほどよくあたたかみも感じられます。

ほんのり白くて透明感漂う「鏡餅」

コロンとしたシルエットの鏡餅に、木目調のミカンをのせたおしゃれなこちら。少し白く染まったガラスで、お餅が表現されているのが印象的。ほんのり透明感もあるビジュアルが、スタイリッシュな印象です。価格は\880（税込）。こちらは直径約9 × 高さ約12cmで、玄関にも飾りやすくなっています。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino