17歳女優が証言、「ラストマン」大泉洋は“普段とは違う大泉さん”だった

女優の月島琉衣（17歳）が、12月23日に放送された情報番組「アカデミーナイトG」（TBS系）に出演。映画「ラストマン -FIRST LOVE-」で共演した福山雅治と大泉洋の現場での姿について語った。



映画「ラストマン -FIRST LOVE-」に出演している月島琉衣が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。月島は福山雅治について「現場の中でも外でも、立ち振る舞いが本当に素敵で。いつ、どこを切り取っても皆実さんで役を全うされていて感動していました。いつも見ていましたね。見逃さないようにしておこうと思って。すごく宝物のような時間だった」と話す。



また、大泉洋について、月島は「初めてお会いした時から優しく接してくださって。本当に楽しい方で。でも、だからこそお芝居になった時の切り替えがすごい印象的でした。普段とは違う大泉さんだったので」と語った。