Snow Man¤Î3¿Í¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ÉÌÜ¹õÏ¡¤¬ÉÔºß¤Î8¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×¡ÈÈ×ÀÐ¤¹¤®¤ë¡ÉÍýÍ³
¡¡11·î4Æü¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ±¤¯Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏSnow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦´äËÜ¾È¡Ê¤Ò¤«¤ë¡Ë¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£ÆÍÁ³¡¢¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿À¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¤±¤ä¤ºä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÅÀÅô¼°¡£»Ë¾å½é¤ÎÃËÀÅÀÅô¼Ô¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿Èà¤é¤Ï¡¢Ìó400m¤ËµÚ¤Ö¤±¤ä¤ºä¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿ÅÀÅô¼°¤ÏÈó¸ø³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤«¤é100¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èó¸ø³«¤Ê¤Î¤ÇÈà¤é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç²°º¬¥×¥é¥¶¤«¤é²¼¤Ë¹ß¤ê¤ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«ÅÐ¤ê¹ß¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Åß¤é¤·¤¤¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿3¿Í¡£¡Ö2026Ç¯¤ÏSnow Man¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¡£
¡Ö11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤¬¡¢»Ë¾å½é¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é6ºîÏ¢Â³ÎßÀÑ¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë²÷µó¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±·î¤«¤é¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØSnow Man Dome Tour 2025-2026 ON¡Ù¤¬¸½ºß¤â³«ºÅÃæ¤Ç¡¢12·î23Æü¤«¤é¤Ï4ÆüÏ¢Â³¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤òËä¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡STARTO ENTERTAINMENT¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÈôÌö¤ò¸«¤»¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥½¥í³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£2026Ç¯1·î¤ËÂçºå¤Ç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤¬¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤ÇÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤¦¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤Ë¡È8¿ÍÂÎÀ©¡É¤Ç¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡8¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÏÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡ÈÈ×ÀÐ¡É¤À¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖSnow Man¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÉñÂæ¤ä¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢Á´°÷¤Ç¡ÈÅÚÂæ¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¹½Â¤¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£MC¤Ï¿¼ß·Ã¤ºÈ¤µ¤ó¤¬¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¤äº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤¬¼«Á³¤Ë½¦¤¤¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î½Å¸ü´¶¤Ï´äËÜ¤µ¤ó¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¡£9¿Í¤ÎÌò³ä¤¬¤¤ì¤¤¤ËÊ¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬ÉÔºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡È·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡È¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤ÎSnow Man¤Ï¸Ä¡¹¤Î³èÆ°¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤ÇÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Á¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Ï¶µÍÜ·ÏÈÖÁÈ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¡£ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Î¥½¥í¿Íµ¤¤â¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¿Íµ¤¤¬¡ÈÌÜ¹õ¤¯¤óÍê¤ß¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤ÎÃì¤ÇÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢8¿Í¤Ç¤âÆ°°÷ÎÏ¤äÏÃÂêÀ¤¬Íî¤Á¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬³¤³°¤ÇÄ¹´ü»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤à¤·¤íSnow Man¤Ï¡ÈÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë9¿ÍÁÈ¡É¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤·¤¤·Á¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·ÂÎÀ©¤ÎSnow Man¤Ë¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£