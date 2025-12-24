ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億2000万円）で正式契約を結んだ村上宗隆内野手。新たな舞台となるシカゴの本拠地レート・フィールドは、どのような特徴を持つ球場なのか。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、村上との相性を掘り下げてみる。

■フェンスが低い外野はプラス要素

『Baseball Savant』には、球場ごとの偏りを表す指標「パークファクター」が掲載されており、本塁打の出やすさや打球飛距離に影響する項目（風／標高／気温／屋根の有無）など数々の要素が比較できる。

ホワイトソックスの本拠地レート・フィールドは、外野最深部に当たる距離が402フィート（約122.5メートル）でメジャー全30球場中7番目に短い。加えて、フェンスの高さが平均6.6フィート（約2メートル）で全体3番目の低さにあたる。チームが低迷した直近3年間は指標も低下したが、長打がスタンドインしやすい球場として知られてきた。

一方で、今季は「Environment（湿度や風など多くの環境面）」による影響が全球場ワーストを記録。平均気温の低さも相まって「もっとも打球飛距離が減少する球場」に選ばれた。スラッガータイプの村上の打撃成績を左右しそうな、メリットとデメリットが背中合わせとなっている。