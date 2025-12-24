12月23日、お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が、アメーバオフィシャルブログを更新。妻でタレントの西野未姫と1歳の長女・にこりちゃんとの“にっこりデート”の様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。

【写真】うどんを前にご機嫌な様子を見せる娘の姿なども公開

この日、山本は「にっこりデート」と題してブログを更新すると、「お原宿に行ってきました」と家族で原宿を訪れたことを報告。その後については、「くら寿司っス」と回転寿司チェーンを訪れたことを明かした。

店内では、娘がうどんを前にご機嫌な様子を見せていたといい、「にこりさんは おうどん 喜んでおります」とコメント。「お次は ポテトも」「ポテトのアップもどうぞ」と、ポテトを食べる娘の食事シーンをたっぷりと紹介した。

また、娘と並んでカメラに収まる笑顔ショットや、イルミネーションが輝く夜の原宿を家族3人で歩く姿なども掲載すると、「またねー」とブログを締めくくった。

この投稿に対して、ファンからは、「ステキな家族」「みんなかわいい」「幸せ空間」「にこちゃん髪の毛伸びてますます可愛い」「見てると温かい気持ちになれます」「毎回癒されます」「にこちゃんの成長が見られて嬉しい」などの声が寄せられている。

山本は、2022年11月に西野と結婚。2024年10月に第1子となる長女が誕生し、ブログでは“パパ本圭壱”としての日常を、愛情とユーモアを込めて発信し続けている。