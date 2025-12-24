こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日（火）9時から12月25日（木）23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。

現在、スマホケース「Guardian Mag」など、TORRASのアイテムがお得に登場しています。

熱を逃がし、レンズも守る。iPhoneを保護してくれる、TORRASのスマホケース「Guardian Mag」が16％オフ！

TORRAS（トラス）の「Guardian Mag」は、放熱設計・強力な磁力・耐衝撃構造を備えたiPhone向けケース。単なる保護にとどまらず、パフォーマンス低下まで防ぐ発想が、ガジェット好きの心をくすぐるアイテムが16％オフとお買い得です。

本体の熱を効率よく逃がすレンズエリア大開口デザインを採用。スマートフォンは発熱によって性能が落ちやすいデバイスですが、本ケースは熱がこもりにくい設計により、長時間使用時のパフォーマンス低下を抑制します。

加えて、カメラレンズを傷から守る保護設計も採用。カメラレンズの縁を高くすることで、日常使いで気になりやすい机やバッグ内での擦れなどから、しっかりガードしてくれます。1台のケースで「冷却」と「保護」を両立している点は、他と一線を画すポイントです。

純正以上の磁力と耐衝撃。守りを極めた構造

純正アクセサリーより強力な磁石を内蔵。装着時はピタッと吸着し、ワイヤレス充電も素早く安定して行えます。ズレにくさは、日常的に充電する人ほど実感できるはずです。

さらに、ケース内部には落下時の衝撃を吸収する、軍用レベルの360°エアバッグ構造を搭載。あらゆる角度からの衝撃エネルギーを分散させ、端末へのダメージを軽減します。

「Guardian Mag」は、放熱設計・強力磁石・エアバッグ耐衝撃構造を備えた高機能ケース。iPhoneを守りながら快適さも高めたい人にとって、完成度の高い選択肢と言えます。iPhone 17以外にも対応していますよ。

なお、上記の表示価格は2025年12月24日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

