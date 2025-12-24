Íò¸ø¼°¤¬ÁêÍÕ²íµª¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡ª¥á¥ó¥«¥é¡ÈÎÐ¡É¤¬±Ç¤¨¤ë¥¥é¥¥é¾Ð´é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¹ñÊõµé¡×²áµî¥«¥Ðー¤â°ìµó¸ø³«
Íò¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢12·î24Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÁêÍÕ²íµª¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ëー¥×¸ø¼°¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ø·¸´ë¶È¤äÈÖÁÈ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍò¸ø¼°¤ÎÅê¹Æ¡¿²áµî¥«¥Ðー°ìÍ÷¡¿¥Ðー¥¹¥Çー¥±ー¥¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÁêÍÕ²íµª¡¿´Ø·¸³Æ½ê¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¢£Íò¤Î¸ø¼°¤¬ÁêÍÕ²íµª¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡ÖÁêÍÕ¤¯¤ó¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×
¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ëÁêÍÕ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡ÖHappy Birthday!! Masaki Aiba¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÅº¤¨¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÁêÍÕ¤¯¤ó¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ªHappy Birthday, Aiba!¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î°ì½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¼ª¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¡ÈÎÐ¡É¤Î¥¤¥ä¥â¥Ë¤òÃåÍÑ¡£¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç²Î¤¦»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¾ÈÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¤âÁêÍÕ¤é¤·¤¤½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¢£´Ø·¸´ë¶È¤äÈÖÁÈ¤«¤é¤â½ËÊ¡¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Â³¡¹
¤Þ¤¿¡¢»¨»ï¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖFujisan.co.jp¡×¤âX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÁêÍÕ²íµª¤µ¤ó¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¿»¨»ï¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò°ìµó¸ø³«¤·¤¿¡£
ÇòT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤Þ¤Ç¡¢ÁêÍÕ¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÍò¡¦ÁêÍÕ²íµª¤Î¥ì¥³¥á¥ó¡ª¥¢¥é¥·¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¡¢ÁêÍÕ¤¬¾Ð´é¤Ç¥Ðー¥¹¥Çー¥±ー¥¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
Â¾¤Ë¤âSTARTO ENTERTAINMENT¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡¢HMV¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡ØÓË¸Æ!!¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ°Êª±à¡Ù¤Ê¤É¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤«¤é¤â½ËÊ¡¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÁêÍÕ¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¾Ð´é¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÁêÍÕ¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤Ï¹ñÊõµé¡×¡ÖÆ±¤¸»þÂå¤òÀ¸¤¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Íò¤Î¸ø¼°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤«¤é¤Ï¡¢ÁêÍÕ¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£