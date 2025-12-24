Flex String Bag +（BLACK）

株式会社ヌルは、カメラバッグブランド「MOUTH」の巾着型ショルダーバッグ「Flex String Bag」に新製品を追加。12月22日（月）に発売した。

追加されたのは「Flex String Bag Re+」（8月20日発売）の新色3種と、新作の「Flex String Bag+」。いずれも外形寸法および重量は共通。使用素材やカラーバリエーションに違いがある。

通常モデルの「Flex String Bag Re」よりも縦長に設計されており、ソニーのズームレンズ「FE 70-200mm F4 G OSS」などの収納に対応する。

樹脂ワイヤーを用いた自立可能な開口部構造により、大きく開いて出し入れしやすいのが特徴。底部には、2分割で折りたためるクッションを備えている。

Flex String Bag Re+

100%リサイクルナイロン「ReCONHny」を使用した巾着型ショルダーバッグ。

タマネギの外皮に由来したオニベジ染色を採用し、OLIVE100、SUMI100、INDIGOの3色が発売済み。新たにMOCHA、OLIVE、WINEが加わり、6色での展開となった。

巾着バッグやインナーケースとして使用できるほか、付属のショルダーストラップを装着することで、ショルダーバッグとしても運用できる。

MOCHA

OLIVE

WINE

Flex String Bag+

容量：約4.4L（開いた時、高さ約220mm）、約3.7L（絞った時、高さ約185mm） 外形寸法：約160×220mm（コードを絞った時は約185mm） 仕切り板サイズ：約130×100mm（1枚）、約80×100mm（1枚） ストラップ長：約1,250mm 重量：約129g 価格：9,900円

撥水加工を施した100%ナイロンの「スタナータッサー（ナイロンタッサー）」を表地に採用したタイプ。

スタナータッサー特有のドライタッチな手触りにより、肌離れがよく、春夏の外出や街歩きでも快適に使用できるという。

カラーバリエーションは、BLACK、BEIGE、PINK。

BLACK

BEIGE

PINK

