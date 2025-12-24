竹内涼真×町田啓太W主演、Netflix映画『10DANCE』よりファン垂涎の新カット＆特別カットが到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

世界配信中のNetflix映画『10DANCE』が、配信初週から世界 TOP10入りの快挙を達成。絶賛の声が続々と届くなか、大反響を祝し、W主演を務める竹内涼真と町田啓太の新カットと特別カットが解禁された。

■「日本映画＆ドラマ激動の一年は、本作で締めくくられる」

12月18日より配信がスタートすると、Netflix週間グローバルTOP10（非英語映画）で4位を獲得するなど、日本のみならず世界中で大きな反響を呼んでいる本作には、さっそく各界から絶賛コメントが到着。

「今はただ感服するしかない」（ISO／ライター）、「日本映画＆ドラマ激動の一年は、本作で締めくくられる」（SYO／物書き）など、映画『国宝』やNetflixシリーズ『グラスハート』等、役者の本気の演技が観るものの心を掴んだ2025年を締めくくるにふさわしい作品として、まさに観る者の心を鷲掴みにしている。

その本気度は、プロのダンサーの心もしっかりと捉えたようで、竹内涼真とのコラボダンス動画も話題の、SNSを中心に世界的な人気を誇るダンサー、セルゲイ・シンキンスも「この人たちは、本当にダンスという世界を理解している」と彼らのダンスに胸を打たれたことを明かしている。

さらに、競技ダンスに本気で挑んだ役者陣の姿とともに注目されているのが、キャラクターたちの関係性。「萌え萌えにならずにはいられない傑作」（よしひろまさみち／映画ライター）と評されるように、競技ダンスのペア同士の関係性はもちろん、情熱でぶつかりあうふたりの信也のカップリングは、誰もが注目せずにはいられない。

同じくダンスを題材とした、話題の漫画「ワンダンス」の作者・珈琲も「愛し方を身体から学び直す歴史映画」と、その心のぶつかり合いを大胆かつ繊細に描き上げた本作に、ダンスとしての魅力以上の「愛」を感じ取ったという。

■クリスマスイブに竹内涼真×町田啓太の絆が感じられるショットが到着

そしてこのたび、多くの著名人からの絶賛の声、そして世界中での反響を祝うかのように、クリスマスイブの聖なる夜に、竹内×町田の祝祭感溢れる新カット、そして特別カットが到着した。

本編から解禁された新カットは、SNSでも話題となっている、竹内、町田が演じるふたりの主人公・鈴木信也と杉木信也の圧巻の10ダンスシーンより、ふたりのパッションと、ダンスへの愛が溢れるカット。

あわせて解禁された特別カットは、役と同様に、このふたりだからこその、唯一無二の絆が感じられる2ショットとなっている。

■コメント

■映画情報

Netflix映画『10DANCE』

独占配信中

出演：竹内涼真 町田啓太

土居志央梨 石井杏奈 / 浜田信也 前田旺志郎

Nadiya Bychkova Susie Trayling Pasquale La Rocca

原作：井上佐藤『10DANCE』（講談社『ヤングマガジン』連載）

監督：大友啓史

脚本：吉田智子・大友啓史

音楽：横山克

企画・製作：Netflix

