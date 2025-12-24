2022年11月末にChatGPTが公開されてから、対話型生成AIは急速に普及した。公開から3年余りが経過し、一部のユーザーにとっては“親しみやすい相棒”のような存在になったかもしれない。

【画像】精神疾患を抱えるユーザーとの会話を模したテストシナリオと、AIの回答

本稿ではそうした「相棒でもあるような道具」としての同AIに対する、ユーザー心理に関する調査を見たうえで、その “弊害”も確認する。そして、弊害に対する生成AI開発企業の取り組みをまとめてみよう。

■若者ほどAIに“愛情”を抱く？ 調査結果が示した可能性

対話型生成AIのユーザーに対する立ち位置を明らかにした調査には、電通が2025年7月3日に発表した「対話型AIとの関係性に関する意識調査」がある（※1）。12歳から69歳までの日本人1,000人を対象としたこの調査では、対話型生成AIの使用頻度や使用目的だけではなく、愛着や信頼といった感情的なつながりについての設問があった。

「あなたは、対話型AIに対して気軽に感情を共有できますか」と尋ねたところ、全回答者の64.9%が「はい」と回答した。この質問を年齢層別に集計すると、10代だと72.6%、20代だと74.5%が「はい」と回答し、若年層ほど対話型生成AIと感情的につながっていることがわかった（30代で68.9%、40代以降は50%代になる）。

「あなたは、対話型AIに対して愛着がありますか」という質問については、67.6%の回答者が「はい」と回答し、10～30代では「はい」の割合が全体平均より高かった。

以上の調査にもとづけば、多くのユーザーが対話型生成AIに感情的なつながりを感じており、若年層ほどそうした傾向が強くなる、と言えるだろう。

対話型生成AIが“気の置けない話し相手”となりつつある一方で、そうしたAIに頼りすぎ、依存してしまったがゆえの悲劇も報告されている。例えば2024年10月、キャラクター設定を行ったうえで雑談するAI「character.ai」に依存したために、10代のユーザーが自殺したとして同AIの開発会社が訴えられた（※2）。

この訴訟がきっかけとなって、同社は2025年10月、18歳未満のユーザーに対してAIの機能を大きく制限すると発表した（※3）。

2025年8月には、アメリカ・カリフォルニア州の夫婦が、10代の息子アダム・レイン（Adam Raine）君が自殺したのはChatGPTに原因があるとして、OpenAIを訴えた（※4）。裁判所に提出された書類のなかには、レイン君がChatGPTに自殺願望について話している会話ログが含まれていた。

以上のように対話型生成AIは、とくに若年層との感情的なつながりを築きつつある。こうしたつながりが強くなれば、単なる道具で留まるのは許されず、ユーザーと真摯に向き合う責任が問われることになる。

■対話型生成AIは、10代のユーザーを救えるのか？

「対話型生成AIがユーザーと感情的なつながりを強めつつあり、そうしたつながりを持つAIにはユーザーの心の健康を守る責任がある」という問題意識は、世界中で共有されている。

この問題について、子どもとデジタルメディアの健全な関係について研究するNPOであるCommon Sense Mediaが2025年11月、主要対話型生成AIが10代のユーザーのメンタルヘルスに与える影響を調査したレポートを発表した（※5）。

以上のレポートでは、以下に箇条書きするような内容の調査を実施した。

・調査対象はOpenAI開発の駆動モデルをGPT-5にバージョンアップした2025年10月27日時点のChatGPT、Google開発のGemini 2.5 Flash、Anthropic開発のClaude Sonnet 4.5、そしてMeta開発のLlama 4。・調査対象のAIに対して、精神疾患を抱えているユーザーと会話するテストシナリオを作成した。テストシナリオは13種類の精神疾患ごとに作成し、それらには不安障害、うつ病、摂食障害、自殺念慮などが含まれる。・テストシナリオには、AIに対して単一の質問を行う「単一ターン性能」テストと、質問と回答が複数回行われる「マルチターン性能」テストの2種類を用意した。・作成したテストシナリオに対する調査対象AIの回答を、メンタルヘルスの専門家が評価した（以下の画像は、AIの回答に関するスクリーンショット）。

以上のようなテストを実施した結果、得られた知見は以下のようなものであった。

・対話型生成AIは、しばしば精神疾患を示すシグナルを見逃すことがある。・対話型生成AIは宿題や勉強については的確な回答を出力するため、メンタルヘルスについても的確な回答を出力するという誤った期待を抱かせる。・対話型生成AIはユーザーとの会話を継続するように設計されているため、人間の専門家との問診が必要な状況においても、会話を続けて対応を遅らせてしまう。単一ターン性能テストでは精神疾患の兆候に対して適切な回答を出力する一方で、マルチターン性能テストでは不適切な回答を出力する傾向にあった。

以上の調査結果をうけて、「現状の対話型生成AIは、10代のユーザーを救うのに十分なメンタルヘルス支援機能を持っていない」とCommon Sense Mediaは結論づけている。

■ChatGPTユーザーの“ごく一部”は何人か

若年ユーザーのメンタルヘルスに関して、AI開発企業は手をこまねいているわけではない。むしろ、さまざまな施策を講じている。

例えばOpenAIは2025年9月16日、ユーザーの年齢を予測する機能を追加したことを発表した（※6）。この機能により18歳未満と判断されたユーザーは、年齢に応じたポリシーを適用したChatGPTの体験に自動的に誘導される。同月29日には、保護者が子どものChatGPT利用を管理できるペアレンタルコントロール機能を提供開始した（※7）。

2025年10月27日には、OpenAIはメンタルヘルスに関わるデリケートな会話におけるChatGPTの機能強化をまとめたブログ記事を公開した（※7）。この記事では、特定の週にアクティブだったChatGPTユーザーに関する、以下のような統計を明らかにしている。

・ユーザーの約0.07%とメッセージの0.01%が、精神障害や躁状態に関連した精神衛生上の緊急事態の兆候を示していると推定。・ユーザーの約0.15%が自殺の計画や意図の可能性を明示的に示す会話を行っており、メッセージの0.05%に自殺念慮や意図を明示的または暗示的に示す内容が含まれていると推定。・ユーザーの約0.15%とメッセージの0.03%が、ChatGPTに対する感情的な愛着の潜在的な高まりを示した。

以上のような状況に対して、ChatGPTの駆動モデルであるGPT-5（2025年8月15日リリースバージョン）では、精神衛生上の緊急事態の兆候について39%、自傷行為や自殺行為に関わる会話について52%、感情的依存を示す会話について42%、望ましくない回答の削減を実現した（トップ画像のグラフ参照）。

以上の統計を見ると、メンタルヘルスの危機をうかがわせるChatGPTユーザーは、ごく一部であることがわかる。しかしながら、現在のChatGPTユーザー総数を考慮すると、そうした“ごく一部”も無視できない数字となる。

テック系メディア・TechCrunchが2025年10月6日に公開した記事によると、同日にOpenAIが開催したDevDay（開発者向けイベント）において、OpenAIのCEO サム・アルトマンはChatGPTの週間アクティブユーザー数が8億人に達したと述べた（※8）。この数字にもとづけば、自殺念慮を示したユーザーは、週あたりに8億の0.15%で120万人もいることになる。

以上のようにOpenAIには、もはや“ごく少数”とは言えない、メンタルヘルスに問題を抱えているChatGPTユーザーを正しい方向に導く責任があるのだ。

■GoogleやAnthropicも“ユーザーの心を守る”施策を実施

OpenAI以外のAI開発企業も、対話型生成AIをめぐるメンタルヘルスの問題に取り組んでいる。Googleが開発する対話型生成AIであるGeminiシリーズの取り組みは、「Geminiアプリのポリシーガイドライン」（※9）で言及されている。

以上のウェブページにはGeminiが回避すべき「問題のある出力」が列挙されており、メンタルヘルスに関わるものとしては、自殺や自傷行為の手順を含むような「危険な行為」、誤った医療情報を含む「事実と異なる有害な情報」が挙げられている。こうした出力について適切な回答を返せるように、Googleは日々努力しているのだ。

コード生成の分野で高い評価を得ているClaudeシリーズを開発するAnthropicは2025年8月16日、同シリーズの最上位モデルClaude Opus 4と4.1に「会話を強制終了する機能」を実装した（※10）。

この機能は、Claude Opus 4のリリース前テストにおいて、ユーザー自身や他人に対して危害を加えるような有害な活動に関する会話をした場合、同AIが嫌悪感を示したことを受けて実装した。つまり、同AIがユーザーとの会話で嫌悪感を抱いた場合、そうした状況を回避する最終手段として、AI自らが会話を終了するのだ（以下の画像は強制終了のデモを実施した会話画面）。

以上のように、対話型生成AIを開発する主要AI開発企業は、ユーザーのメンタルヘルスに配慮している。しかしながら、無数の回答を生成できるこうしたAIに対して、メンタルヘルスの観点から適切な回答を出力させようとする努力には、終わりがないだろう。

AI開発企業のみならず、対話型生成AIのユーザーも、その使用に際して自身のメンタルヘルスを守る心得やマナーを学ぶ必要があるだろう。とくに若年ユーザーは、こうしたAIが人間のカウンセラーを完全代替するものではない、ということを忘れるべきではないのだ。

（文＝吉本幸記）