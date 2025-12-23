STARGLOWのKANON、ADAMが藤井 風「優しさ」をカバー！YouTube企画「SG LAB」の第3弾

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOWが、メンバーのクリエイティビティにフォーカスしたYouTube企画「SG LAB」の第3弾映像をSTARGLOWオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

■「優しさ」は『THE LAST PIECE』二次審査でも歌唱した楽曲

第3弾では、メンバーのKANONとADAMが、藤井 風の楽曲「優しさ」をカバー。「優しさ」は、ふたりがオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』の二次審査でも歌唱した楽曲であり、彼らにとって特別な意味を持つ一曲。

今回の映像では、当時とは異なる表現や感情の深みが加わった、現在のふたりだからこそ届けられるパフォーマンスを披露。

KANONとADAMの声が持つ質感や息遣いまでを丁寧に捉え、互いの個性と存在感が際立つ、静かながらも強い余韻を残す映像作品となっている。

「SG LAB」は、STARGLOWのメンバーそれぞれの“創作”や“表現の現在地”にフォーカスしたYouTube企画。

これまでに公開されたTAIKIとGOICHIによるサイファー、RUIのソロパフォーマンスに続き、第3弾となる本作でも、彼らの多面的な表現力が提示された。今後もユニットやソロなど多彩な形でコンテンツを順次公開予定だ。

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

SINGLE「Star Wish」

