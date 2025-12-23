仕事や家事、育児に追われて気づけば年末…大掃除がなかなかできずに落ち込んでいる方も多いと思います。「時間がないときこそ“片付ける”より先に“手放す”のが効果的」と話すのは、3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さん。忙しい人でも短時間で取り組める「年末にこれだけは手放したいもの」を厳選して教えてもらいました。

1：壊れているのに残しているもの

電池を入れても動かないオモチャ、欠けた食器、片方だけの靴下…。「いつか直すかも」「予備に取っておこう」と思っていても、実際に使うことはほとんどありませんでした。

【写真】壊れたオモチャも見直しどき

迷ったときは「今、これを直してまで使いたいか？」と自分の心に聞いてみてください。答えがNOなら、そのものの役目はもう終わり。わが家では心おきなく手放しています。

2：賞味期限・使用期限がきれたもの

キッチンや洗面所は、期限ぎれのものが見つかりやすい場所です。とくに、

・使いきれなかった調味料

・古いサプリメント

・去年のまま残っているコスメ

期限ぎれのアイテムはすぐに捨てる判断ができて、短時間でも成果を感じやすい片付けポイント。忙しい年末こそまずチェックしたい場所です。

3：今年一度も使わなかった季節のアイテム

ブランケットやバッグ、シーズン雑貨など、「今年は結局使わなかったな」というものはありませんか？ 1年間出番がなかったものは、来年も使わない可能性が高いです。

「来年も本当に使いたい？」そう問いかけてみて、イメージが湧かないなら手放しどきです。

4：なんとなく取ってある紙袋・あき箱

気づくと増えてしまう紙袋やあき箱。「いつか使うかも」と思って残しがちですが、実際に使う数は限られています。

おすすめは、紙袋は大中小のサイズごとに残す枚数を決めること。用途が決まっていない箱は思いきって手放すと、収納スペースに余裕も生まれます。

5：無料でもらったノベルティーやサンプル

エコバッグ、試供品、アメニティーなど、無料でもらったものほどおトクだと思って捨てにくいですよね。しかし、使っていないならそのアイテムの役割はすでに終わっています。「もったいない」と思うより、「今の暮らしに必要かどうか」を基準に考えています。

6：子どものプリントや作品

子どもの作品や学校プリントは、思い出がつまっているぶん、手放しにくいもの。そんなときは、スマホに撮って写真に残してから手放すのがおすすめです。すべてを残さなくても、思い出はしっかり心に残ります。

完璧じゃなくていい。年末は「ひとつずつ手放す」だけでOK

年末だからといって、家じゅうを完璧に片付ける必要はありません。おすすめなのは「今日、ひとつだけ手放す」という小さな習慣。1日1つでも、1週間で7個。少しずつでも確実に、暮らしはラクになっていきます。

片付けは、自分を追い込むためのものではなく、これからの毎日を心地よくするためのもの。忙しい年末こそ、がんばらない片付けで、新しい年を迎えてみませんか？