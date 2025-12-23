ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¢26ºÐ¤òµÇ°¤·¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡ÖTOMORI KUSUNOKI BIRTHDAY LIVE 2025 ¡ÈLAPIDARIES¡É¡×¤ò³«ºÅ¡ª
2020Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢EP4ºîÉÊ¤È2nd Album¡ÖLANDERBLUE¡×¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥³¥óTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¥Þ¥¥ÞÌò¡¢¡Ö¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥¬¥ó¥²¥¤¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¥ì¥óÌò¤Ê¤É¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡£
ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÆïÌÚ¤È¤â¤ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡ÖTOMORI KUSUNOKI BIRTHDAY LIVE 2025 ¡ÈLAPIDARIES¡É¡×¤¬¡¢ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ç¤¢¤ëËÜÆü12·î22Æü(·î)EX THEATER ROPPONGI¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ötwelve¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿ÀÈëÅª¤Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¥¹¥â¡¼¥¯¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¤¬¡¢³Ú¶Ê¤Î¤â¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤·¡¢´ÑµÒ¤òÊª¸ì¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Â³¤¤¤ÆËë¤¬Íî¤È¤µ¤ì¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÉ÷Á°¤ÎÅô²Ð¡×¡ÖBONE ASH¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£
¡ÖEX THEATER ROPPONGI¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼È¯É½¤ò¤·¤¿2019Ç¯°ÊÍè¡ª¡×¤È»×¤¤½Ð¿¼¤¤²ñ¾ì¤Ç²Î¤¨¤ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¡¢¥Ö¥ë¡¼¤È¥Ô¥ó¥¯¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖNemesia¡×¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÍ¥ÅùÀ¸¡×¡ÖNoTE¡×¡ÖDOLL¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈµÒÀÊ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾Àï¤Ï¡Ö¸¯¤é¤º¤Î±«¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖMAYBLUES¡×¡ÖÉâÍ·¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤È¾ÈÌÀ¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÇ®µ¤¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¿´¤Î±üÄì¤«¤é°î¤ì¤ëÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡×¡¢´¶¾ð¤òÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¡Ößõ²Ð¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÇ®µ¤¤È¹âÍÈ´¶¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤òÊú¤¨¤¿ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¤¬¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡Öturquoise blue¡×¤ò¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÃÈ¤«¤¤Çï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ï°ìÅÙ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¤È´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤â¤ê¡×¥³¡¼¥ë¤¬¡£¡Ö¤È¤â¤ê¡×¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÆïÌÚ¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë1¶ÊÌÜ¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¥ó¥²¥Ä¡×¤ò¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö2019Ç¯¤Ë¤³¤³¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥í¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥Ð¥Ë¥é¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë·ý¤ò·Ç¤²¤ÆÎÏ¶¯¤¯¡Öback to back¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¶ÊÃæ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆüÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤¬¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤Î¹ç¾§¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ø¥±¡¼¥¤¬±¿¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¿·¾ðÊó¤¬È¯É½¡£ÆïÌÚ¤È¤â¤ê½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥ì¥³¡¼¥ÉÈ×¡ÖPRESSED FLOWERS¡×¤¬2026Ç¯6·î17Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£³Æ¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÀª¤¤¤òÁý¤¹ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
photo by ¹âÅÄ °´
¡ÖTOMORI KUSUNOKI BIRTHDAY LIVE 2025 ¡ÈLAPIDARIES¡É¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1¡¡twelve
M2¡¡É÷Á°¤ÎÅô²Ð
M3¡¡BONE ASH
M4¡¡Nemesia
M5¡¡Í¥ÅùÀ¸
M6¡¡NoTE
M7¡¡DOLL
M8¡¡¸¯¤é¤º¤Î±«
M9¡¡MAYBLUES
M10¡¡ÉâÍ·
M11¡¡¤½¤ì¤Ç¤â
M12¡¡ßõ²Ð
M13¡¡turquoise blue
M14¡¡¥·¥ó¥²¥Ä
M15¡¡¥Ð¥Ë¥é
M16¡¡back to back
「TOMORI KUSUNOKI BIRTHDAY LIVE 2025 〈LAPIDARIES〉」のセットリストを再現したプレイリストが各ストリーミングサービスにて公開!
https://kusunokitomori.lnk.to/BIRTHDAYLIVE2025
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥ì¥³¡¼¥ÉÈ×
¡ÖPRESSED FLOWERS¡×
2026Ç¯6·î17ÆüÈ¯Çä
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ê¥¢¥Ê¥í¥°È×¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VVJL-27
²Á³Ê¡§¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://kusunokitomori.lnk.to/PRESSEDFLOWERS
