¼êºî¤ê¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Çµ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡Ö¥¹¥³¡¼¥ó¡×
¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç´ÊÃ±¡ªµ¤·Ú¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë
ºî¤ê¤¿¤Æ¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¡õ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥¹¥³¡¼¥ó¡×¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤·¡õ¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Çºî¤ë¥×¥ì¡¼¥ó
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Çºî¤ë¥ì¡¼¥º¥óÆþ¤ê
À¸¤ª¤«¤éÆþ¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼ÇÉ
¤¤Ê¤³¤Î¹á¤ê¡ªÏÂ¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤â
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡õÆ¦Æý¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤
ºî¤ê¤¿¤Æ¤À¤«¤é¹á¤ê¤â¿©´¶¤â¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦
¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤´²ÈÄí¤ä°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊý¤Ç¤â¤ª¤¦¤Á¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Çºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¿¡¼ÉÔ»ÈÍÑ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ä¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¡¢¤ª¤«¤é¤äÆ¦Æý¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼´¶³Ð¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£Îä¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¿©ÍÑ¤Îºî¤ê¤ª¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£µÙÆü¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤ä¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Ë¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£