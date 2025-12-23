»¨²»¤ò¾Ã¤·¤Æ¡¢²»¤À¤±»Ä¤¹¡£Bose¹â²»¼Á¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤¬ºÇ°ÂÃÍ
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë9»þ¤«¤é12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëº×¤ê¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¸½ºß¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢Bose¡Ê¥Ü¡¼¥º¡Ë¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖQuietComfort Earbuds¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
Bose¤Î¡ÖQuietComfort Earbuds¡×¤¬19,800±ß¤È¤ªÆÀ¡ª ¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥Î¥¤¥¥ã¥óµ¡Ç½¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹
Bose¡Ê¥Ü¡¼¥º¡Ë¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖQuietComfort Earbuds¡×¤¬18¡ó¡£¥»¡¼¥ëÃæ¤Îº£¤Ê¤é¡¢19,800±ß¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï¤ÎÁû²»¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£ÅÅ¼Ö¤ÎÁö¹Ô²»¤ä¥«¥Õ¥§¤Î»¨²»¤òÄã¸º¤·¡¢ºî¶È¤ä²»³Ú¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò³°¤µ¤º¤Ë¼þ°Ï¤Î²»¤òÊ¹¤³¤¨¤ë¥¢¥¦¥§¥¢¥â¡¼¥É¤â½¨°ï¡£±Ø¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ä¥ì¥¸¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËÊ¹¤¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Á¡ºÙ¤Ê¹â²»°è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ò¼Â¸½¡£Ä¹»þ´Ö¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÄ°¤Èè¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤ÏÆü¾ï»È¤¤¤«¤é±Ç²è»ëÄ°¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¤è¡£
Ä¹¼÷Ì¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÊØÍø¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ºÇÂç8.5»þ´Ö¤âÏ¢Â³ºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¥í¥ó¥°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¡£½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ºÇÄ¹31.5»þ´Ö¤âºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
USB-C¥Ý¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£ËèÆü»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½¼ÅÅÊýË¡¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
2Âæ¤Îµ¡´ï¤ËÆ±»þÀÜÂ³¤¬¤Ç¤¤ëBluetooth¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Î¡¼¥ÈPC¤Ê¤É¤ÎÀÜÂ³¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹.
³°½ÐÃæ¤ÎµÞ¤Ê±«¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î´À¤ËÂÑ¤¨¤ëËÉÅ©»ÅÍÍ¡£¥¢¥×¥ê¤«¤éÀßÄê¤ÎÊÑ¹¹¤â¼«Í³¼«ºß
IPX4µ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¤¿ËÉ¿å¡¦¹âÂÑµ×À»ÅÍÍ¡£Ç¨¤ì¤¿¼ê¤ÇÁàºî¤·¤¿¤ê¡¢±¿Æ°Ãæ¤Î´À¤ÇÇ¨¤ì¤Æ¤â¸Î¾ã¤¹¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖBose QCE¡×¥¢¥×¥ê¤«¤éÄã²»¡¦Ãæ²»¡¦¹â²»¤ä¥¿¥Ã¥Á¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼«Í³¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤Î¥ê¥â¡¼¥È¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¸¶ÃåÀ®·Á¤Î¥Þ¥Ã¥È»Å¾å¤²¤Ç½ý¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âGOOD¡£Èé»é¤ä»ØÌæ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥¿¤Ä¤¤âÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¯¡¢¾ï¤ËÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¡ä¡äBose¤Î¥»¡¼¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯12·î23Æü17»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
