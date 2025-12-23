BE:FIRST¤¬¥Á¥¥ó¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ãÆ°²è¤Ë¡Ö¥Á¥¥ó¤ª¤´¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¹ë²÷¤Ê¿©¤ÙÊý¤è¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
BE:FIRST¡Ê¥Óー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Ç¥Á¥¥ó¤òËËÄ¥¤ëBE:FIRST①②¡ÚÆ°²è¡ÛBE:FIRST¤¬¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥Á¥¥ó¤Ï¡©
¢£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¥Á¥¥ó¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯BE:FIRST
2025Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëBE:FIRST¡£¥àー¥Óー¤Î1ËÜÌÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢SOTA¡Ê¥½¥¦¥¿¡Ë¤ÈMANATO¡Ê¥Þ¥Ê¥È¡Ë¤¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¥Á¥¥ó¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤¬¶Á¤¯¤È¡¢¥Þ¥Ê¥È¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¥Á¥¥ó¤á¤¬¤±¤Æ¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¤ï¤é¤ï¤é¤È½¸·ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀª¤¤¤Ë¥Þ¥Ê¥È¤Ï¡Ö¤ª～¤¤¡¢¤ä¤á¤¤¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1ËÜ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢LEO¡Ê¥ì¥ª¡Ë¤ÈSHUNTO¡Ê¥·¥å¥ó¥È¡Ë¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÄ¾²Ð¾Æ¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¥ì¥Ã¥°¡×¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡Ö¤¦ー¤ó¡ª¡×¤È³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬ÎØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼êÅÏ¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Ñー¥Æ¥£¤Î°ìËë¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Ê¤¢¡×¡ÖÂçÁû¤®¤Ç¼è¤ê¹ç¤¤¤·¤Æ¤ë¾Ð¡×¡ÖËÜµ¤¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬BE:FIRST¤é¤·¤¤¡×¡Ö¹ë²÷¤Ê¿©¤ÙÊý¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡ÖÁ´°÷¥Á¥¥ó¤ò¤ª¤´¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÃË¡×¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤ëÆ°²è¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£