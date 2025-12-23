《日本中ぅ〜ヤァーフ、ヤフー!》（西城秀樹『YOUNG MAN』）

《近ごろ私達は〜寄ぉ〜り道 マックにね〜》（PUFFY『これが私の生きる道』）

《飲ぉ〜むぞ、飲むぞ、十六茶!》（アニメ『Dr.スランプ アラレちゃん』オープニング）

【写真】広瀬すず・宮崎あおいも出演！急増している“替え歌CM”一覧

“替え歌CM”が増加しているワケ

社名や店名、商品名がそれぞれ“入れ込まれている”ため、どこの何のCMかおわかりいただけるだろうが、これらは現在、放送・配信中の“替え歌CM”だ。

「過去の名曲や耳なじみのある人も多い童謡を、替え歌にして使うCMが増える傾向は、これまでも何度もありましたが、今年はまれに見る多さになっていますね」（広告代理店関係者、以下同）

冒頭以外にも、日清食品「日清中華 汁なし担々麺」（山崎邦正『ヤマザキ一番!』）、ダイハツ（JITTERIN'JINN『プレゼント』）、カレーハウスCoCo壱番屋（細川ふみえ『スキスキスー』）などなど。

“懐かしい”と歓迎する声もあるが、SNSなどを見ていると、嫌悪感を覚える人も多数。

《替え歌CMって容易に他人のふんどし使ってて嫌い》

《最近のCM、替え歌多すぎてイライラ。クソ面白くもない、しょーもない》

《既存の曲を替え歌にしてCMに使うの、ものすごく嫌い。親の敵ほど嫌い。メロディーだけならまだいいが、CM向けの歌詞とか許されない》

「替え歌が多用される理由は、まず既存の名曲を使うことによる印象の残りやすさ。そこに商品名などを歌詞で入れることで、さらに印象に残ることを期待してのもの。事実、『CM好感度ランキング』という企画で替え歌系が上位に入ったこともあります」

替え歌にすることでコミカルさも生じ、結果的に親しまれやすさを与える。

「名曲の替え歌に一定の効果があることから、安易にインパクトを残そうとする。そこに“人気タレント”を加える形は、ある意味“広告”として王道とはいえますが、最も安易ともいえる。

広瀬すずさんと宮粼あおいさんを起用し、PUFFYの替え歌のマクドナルド。新垣結衣さんが出演し、あのさんに『アラレちゃん』の替え歌を担当させた十六茶などが最たる例でしょう」

一方、今年8月、加藤清史郎がビジュアル系バンドのボーカルに扮し、LUNA SEAの楽曲をカバーしたCMはSNSで話題となった。

「ビジュアルの作り込みなどクオリティーが高く、バックバンドも本家公認のコピーバンドメンバーが出演しました。さらにはきちんとLUNA SEAメンバーも企画に関わっている。本家へのリスペクトも段違いだったところが勝因かと。

ほかの替え歌CMは深く考えずに“今回はこれ使っとくか”と曲の使用料だけ払って、お手軽に歌詞を替えるものも多いので」

軽々に他人のふんどしで相撲を取る姿勢は、すぐに見透かされる。