「うちの子も今5か月」赤ちゃんあやす東出昌大に「父の顔だ」「でっくん優しい顔」の声
俳優の東出昌大（37歳）が、12月21日に放送されたドキュメンタリーバラエティ番組「世界の果てに、くるま置いてきた」（ABEMA）に出演。赤ちゃんあやす姿に「父の顔だ」「でっくん優しい顔」などの声が上がった。
番組は今回、前回の放送で令和ロマン・くるまの南アジア横断旅が完結したのち、くるま、ひろゆきと別れてブータンに残った東出の“1人旅”に密着。東出はヒマラヤ山脈の麓、標高4000mにあるラヤ村を訪れる。
人々の暮らしを知るため村の散策へ出た東出は、“ヤク”を探して片道1時間の急斜面を登り、丘の上にあるヤク飼い農家へ。そこで17歳の少女に出会った東出は、自宅に招かれ、ヤクの“スジャ”（ブータンの伝統的なバター茶）を振る舞われる。
そこには生後3か月の赤ちゃんの姿もあり、「抱いても大丈夫ですか？」と少女に声をかけ、赤ちゃんを抱っこした東出は「うちの子も今5か月なんです」「うちは女の子」と優しい笑顔に。
赤ちゃんをあやす東出の姿に視聴者からは「父の顔だ」「でっくん優しい顔」「いい顔するなぁ」などの声が寄せられた。
