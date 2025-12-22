マヂカルラブリーと見取り図が、12月21日に公開された「M-1グランプリ」公式YouTubeチャンネルの「M-1決勝戦 応援生配信」に出演。たくろうの1本目の漫才が始まる前から「これは夢あるよ」と予告し、優勝した時に「人生変わった！」「たくろうドリーム！」と興奮した。



マヂカルラブリー、見取り図、ヒコロヒー、高橋ひかるらが「M-1グランプリ」をリアルタイムで見ながら応援する生配信で、たくろうの1本目のネタが始まる前に、見取り図・盛山晋太郎が「赤木の感じ伝わったら、テレビ、バラエティですごい（跳ねるよ）」と言うと、マヂカルラブリー・野田クリスタルも「これは夢あるよ。確かにキャラってベタもできるし」と同意。見取り図・リリーも「これ跳ねる」と漫才が始まる前から期待の声が上がる。



1本目の漫才が終わった後、「これは売れるのが決定した」という声が上がり、ファイナルの結果、たくろうの優勝が決まると、「たくろう！」「たくろう！すごいわ！人生変わった！」「たくろうドリーム！マジたくろうドリーム！」「これだからM-1はやめられない」と賞賛の声が上がった。