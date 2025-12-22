幾田りらが、韓国で12月20日にサプライズ出演した音楽授賞式『2025 MelOn Music Awards』のオフショットをInstagramで披露した。

【写真】幾田りら＆ZICOの舞台裏オフショット【動画】BOYNEXTDOOR、ILLITモカともコラボ！ / ZICOのステージ全編

■『MMA』ZICOのステージに幾田りらがまさかの登場！

韓国の国民的ヒップホップアーティストであり、プロデューサーとしても活躍するZICO（ジコ）とのコラボ曲「DUET」を12月19日にリリースした幾田。『2025 MelOn Music Awards』でのZICOのステージの終盤、ZICOとスマートフォンで通話する演出を経て舞台に登場し、観客を沸かせた。

幾田はデニムのセットアップに、赤チェックのネクタイをポイントに巻いたスタイリングで登場。「‘DUET’ 初ステージ、初ライブ、めちゃ楽しくて一瞬でした」とコメント。続けて「#MMA2025 音楽で繋がる夜、幸せなひとときでした ZICOさん、改めて呼んでくださって本当にありがとうございました」と思いを綴り、ZICOとの2ショット（1、2枚目）や、2人の名前が書かれたうちわを手にする姿（5、6枚目）、キュートなプリクラ写真（7枚目）を公開している。

なおmarie claire koreaのアカウントでは、ZICOと幾田が振付のポイントを語るインタビュー動画が公開されている。

■幾田りら＆ZICOがBOYNEXTDOORと輪になりダンス

また幾田とZICO、そしてZICOが設立した事務所・KOZエンターテインメントに所属するBOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が、輪になって「DUET」を楽しそうに踊るコラボ動画も公開。さらに幾田がILLIT（アイリット）のMOKA（モカ）と可愛らしく踊る動画もアップされた。

■動画：『2025 MelOn Music Awards』でのZICOのステージ全編