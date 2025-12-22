1度目の交渉では保留「1年に一回のことなので考えたかった」

ソフトバンク・野村勇内野手が22日、みずほPayPayドーム内の球団事務所で今オフ2度目となる契約更改交渉に臨み、今季の年俸2100万円から3100万円アップの年俸5200万円でサインした（金額は推定）。球団との交渉後、会見に臨んだ野村が「アップです。2倍ちょっとです」と明かした。16日に行われた1度目の交渉では来季契約を保留していた。

保留した1回目の交渉からの増額に関しては「特に上積みはないです。1年に一回のことなので考えたいということで持ち帰りました。増減はないです」と語った。また、球団からは「穴を埋めるだけじゃなく、それ以上に頑張ってくれた。来シーズンもその調子で頑張ってレギュラーを取ってくださいということでした」と言葉を受けたことを明かし、「1年で終わらず、2年、3年と続けて一流だと思うので頑張りたいと思います」と決意を新たにした。

「最初はB組からスタートして、今年頑張らないとクビっていうのを思いながらやっていました。もし1軍に呼ばれてチャンスがあれば逃さないように準備しようと思ってやっていたので。当初は考えられないような1年だったんですけど、しっかり準備したことが大きかったっと思います」と飛躍を果たした1年を振り返った。

プロ4年目の今シーズンは今宮健太内野手の負傷離脱をきっかけに、5月からスタメンに定着。126試合に出場し、打率.271、12本塁打、40打点、18盗塁といずれの項目でもキャリアハイの成績をマークした。阪神との日本シリーズ第5戦では、延長11回に勝ち越しソロを放ち、チームを5年ぶり日本一に導いた。

来季に向けては「まずはホームラン20本、盗塁は今年18個と中途半端だったので。20個以上を目標にやっていきたいと思います」と明確な目標をあげると「ホークスのショートと言えば今宮さんなので。ようやく勝負できるスタートラインに立ったところなので。しっかり勝負して、開幕スタメンを勝ち取りたいと思います」と遊撃手のレギュラー奪取を宣言した。

野村はルーキーイヤーの2022年に203打席で10本塁打を放つインパクトを残すも、その後2年間は故障などで低迷。今季はチームのリーグ優勝、日本一に大きく貢献する大躍進のシーズンとなった。11月15、16日に行われた野球日本代表「侍ジャパン」の韓国代表との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」では代表に初選出。来年3月に行われるWBCでの代表入りも期待されるが「選ばれるかどうかは分からないですけど、選ばれれば頑張りたいと思います」と意欲を見せた。（Full-Count編集部）