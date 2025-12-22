「再びJ１の舞台に戻せたことは、僕にとって大きな喜び」DF山原怜音が“特別な場所”清水に別れ。川崎に完全移籍「強い覚悟を持ってこのクラブに来ました」
川崎フロンターレは12月22日、清水エスパルスの山原怜音を完全移籍で獲得したことを発表した。
26歳のDFは、筑波大を卒業後の2022年に清水に加入。１年目から出番を得て、主要メンバーとして活躍。2025シーズンは30試合に出場し、１ゴールをマークした。
今回の移籍にあたり、山原は川崎の公式サイトで以下のとおりコメントした。
「川崎フロンターレに関わるすべての皆様、はじめまして。清水エスパルスから加入することになりました、山原怜音です。キャリアの中で初めての移籍となりますが、強い覚悟を持ってこのクラブに来ました。日々の積み重ねを大切にし、川崎フロンターレのために全力を尽くします」
また、清水を通じては「清水エスパルスに関わる全ての皆さん、このたび、川崎フロンターレに移籍することになりました」と発信し、次のように続けた。
「５年前、当時大学生だった僕が特別指定選手としてデビューした際、皆さんからいただいた温かい声援と拍手は、今でも鮮明に覚えています。その時、この清水エスパルスというクラブに貢献したいと、強く思うようになりました。
2022年のアウェーFC東京戦で皆さんの応援を初めて耳にし、その迫力に鳥肌が立ったことを今でも覚えています。独特のリズムと一体感のある応援はとても心強く、どんなに苦しい状況でも自分自身を奮い立たせてくれました。
また、2023年のアウェー長崎戦で、初めて僕のチャントを歌っていただいた時は、本当に嬉しかったです。皆さんの期待に応えることができなかった時もあったかと思いますが、一度はJ２に降格させてしまったこのクラブを、再びJ１の舞台に戻せたことは、僕にとって大きな喜びです。
この５年間、時に厳しく、しかしそれを遥かに上回る温かさと想い、愛情を皆さんからいただき、それらを背負ってプレーできたことを誇りに思います。
静岡、清水というサッカーの街で、ひとりの人間として、そしてひとりのサッカー選手として成長させていただきました。この場所は、これから先も僕にとって特別な場所であり続けます。また皆さんと、サッカーを通じてお会いできる日を楽しみにしています。５年間、本当にありがとうございました」
愛するクラブに別れを告げ、キャリア初となる移籍。新天地でどんな活躍を見せるのか、注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
