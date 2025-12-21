『ワンピース』エルバフ編は来年4月5日放送開始 特報映像＆ビジュアル公開
テレビアニメ『ONE PIECE』（ワンピース）エルバフ編が、2026年4月5日よりフジテレビ系で放送されることが決定した。あわせてキービジュアル＆特報映像が公開された。
【動画】新衣装ルフィ大暴れ！公開された『ワンピース』エルバフ編の映像
なお、現在放送中のエッグヘッド編は12月末で終了となり、その後、2026年1月〜3月は充電期間、そして4月よりエルバフ編を放送。2026年からは総集編がなくなり、年間最大26話の放送となる。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
