ロサンゼルス・クリッパーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ
日付：2025年12月21日（日）
開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）
最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 103 - 88 ロサンゼルス・レイカーズ
NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対ロサンゼルス・レイカーズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・クリッパーズがリードし28-15で終了する。
第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・クリッパーズがリードし54-39で終了する。
第3クォーターはロサンゼルス・クリッパーズが試合を有利に運び80-61で終了する。
第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び103-88で終了する。
試合はロサンゼルス・クリッパーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁はベンチ入りするも出場はしなかった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
