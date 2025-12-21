ロサンゼルス・クリッパーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ

日付：2025年12月21日（日）

開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）

最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 103 - 88 ロサンゼルス・レイカーズ

NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対ロサンゼルス・レイカーズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・クリッパーズがリードし28-15で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・クリッパーズがリードし54-39で終了する。

第3クォーターはロサンゼルス・クリッパーズが試合を有利に運び80-61で終了する。

第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び103-88で終了する。

試合はロサンゼルス・クリッパーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁はベンチ入りするも出場はしなかった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

