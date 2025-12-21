台湾チアからメッセージ…第2回では下北沢や青森が話題に

今や台湾だけでなく、日本や韓国でも人気を誇る台湾プロ野球（CPBL）のチアガールたち。 統一ライオンズのチアガール「Uni-girls」のメンバーがFull-Countにメッセージを寄せた。第2回はライライ、Yovia、ミナが日本愛を語った。

2020年から加入したライライが挙げたのは“古着の聖地”。「下北沢に行くのが一番好きです。古着を探したり、唯一無二のアイテムを探したりできるからです」と語る。また、ミナは雪が大好き。「一番大好きなのは青森の雪！ すごく綺麗です」と饒舌な日本語で明かしてくれた。

また、第1回に続き人気だったのはコンビニ。ライライは「コンビニで元気が出るドリンクを買うのが好きです。ビタミンCがたくさん入っていて、飲むだけでむくみ解消や体力アップになるんですよ！」と明かす。Yoviaも「コンビニで精巧なパッケージのかわいい小物を買いたいです」と願った。

WBCなどの国際大会では台湾チアが日本の球場を彩ることも多い。Yoviaは「私は日本の人情、文化、そして風景が好きです」と感謝していた。（Full-Count編集部）