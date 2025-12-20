日テレドラマ考察系YouTuberが解説、『いいことわるいこと』の伏線を徹底解剖。BGMや声色に隠された意図がわかる
日テレドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】最終回直後ドラマ考察 第１話に全てがあった！続編・映画化は！？ 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。ドラマ『いいこと、わるいこと』について、初回から巧妙に仕掛けられていた伏線を解説した。
動画ではまず、「最終回まで見たら、おそらくもう一度第1話から見返すと新たな発見があると思います」と述べ、物語の細部に隠された伏線を知ることで、より深く作品世界を楽しめると指摘した。
伏線は初回から様々な形で提示されていたという。オープニング映像では、回を追うごとにタイトルロゴの色が「どんどん暗くなっていった」ことや、事件の真相を示唆する「ピアノを弾く瀬戸シオンの手」が映っていたことなどが挙げられた。さらに、物語の鍵を握る森の姿が徐々に明らかになる演出や、亡くなった登場人物が映像から消えていく仕掛けもあったという。
特に注目すべきは「音」に関する伏線である。第1話の回想シーンでは、BGMとして流れる「森のくまさん」が、実は替え歌で殺害される順番通りに登場人物を映し出すという暗示的な演出がなされていた。また、タイムカプセルを埋めるシーンで担任教師が発する「掘り起こします」というセリフだけが「明らかに声質が違う」と指摘。これは後にタイムカプセルを掘り起こした、年を重ねた教師の声が意図的に使われた可能性を示唆しているという。
動画の後半では、続編や映画化の可能性についても言及。物語のテーマ性から続編は難しいとしつつも、大ヒットした考察ドラマ『あなたの番です』がパラレルワールド設定で映画化された例を挙げ、「ビジネス面から考えたらありえなくはない」との見解を示した。緻密に作り込まれた本作の伏線を知ることで、視聴者は物語の奥深さを再発見できるだろう。
