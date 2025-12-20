¥É·³¡¢¡ÖÂè4¤ÎÃË¡×¤¬ÅÅ·âÉüµ¢¡¡ÂàÃÄ¤«¤é3¤«·î¡Ä¼êÇö¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÇò±©¤ÎÌð
31ºÐ¥Á¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹»±²¼¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥óÊá¼ê¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡31ºÐ¤Î¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Ï2022Ç¯8·î¤Ë¥ì¥Ã¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£µ¨¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î40¿ÍÏÈ¤ò³°¤ì¡¢5·î31Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤Æ»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ç51»î¹ç½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.254¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÂÇÅÀ¡£¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°Î¾Êá¼ê¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿9·î6Æü¤Ë¡ÖÂè4¤ÎÊá¼ê¡×¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢16Æü¤Ë¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÉüµ¢¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤Ë¡£22Æü¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï9·î15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Î¤ß¡£1ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÊá¼ê¤¬¥ì¥Ã¥º¤Ø°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ê¡¢¼êÇö¤ÊÊá¼ê¤òÊä¶¯¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë