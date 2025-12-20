楽天ペイメントと楽天少額短期保険は、「楽天ペイ」において、「インフルエンザのほけん」の提供を開始した。

「インフルエンザのほけん」は、0歳から加入できる保険。インフルエンザと診断された場合に治療保険金が支払われるほか、入院した場合には入院保険金も受け取れる。

「楽天ペイ」アプリ内に表示される「インフルエンザのほけん」のアイコンから、楽天少短の申し込みページ上で加入申し込みを行い、「楽天ペイ」で支払いまで行える。

さらに、加入内容の確認から保険金請求の手続き、それらに必要な領収書や診断書のアップロードまで、楽天少短のマイページ上で完結できる。また、保険料の支払い金額に対して最大2.5%分の「楽天ポイント」が還元される。

「インフルエンザのほけん」の申込期間は2025年12月18日～2026年3月22日。保険期間は1カ月から4カ月まで設定可能。

保障内容は、期間中にインフルエンザに罹患し、医師の判断により抗インフルエンザ薬の処方を受けた場合の「治療保険金」と、同じくインフルエンザに罹患し、医師の判断により治療を目的とする継続した2日（1泊2日）以上連続して入院を開始した場合の「入院保険金」がある。

プランごとの保障金額と保険料

【保障金額】

【保険料】（1人あたり・月額）