ÆüËÜÎóÅçÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÊÆ·³¥¢¥¯¥»¥¹³ÈÂç¤ÈËÉ±ÒÈñGDPÈæ3%¤ØÁý³Û¡ÄÀ¯¼£³Ø¼ÔŽ¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÆüËÜ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ïŽ£
¢£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤¤
25Ç¯Á°¡¢»ä¤¬ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤¿º¢¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ÎÃæ¿´¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬ÃÊ³¬Åª¤ËËÉ±ÒÀÕÇ¤¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º£¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µÄÏÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ë¸«¤¨¤ë¤Û¤É¹ñºÝ¾ðÀª¤Ï¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤¬¤Û¤ÜÏ¢Æü¡¢Àí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤òÃµ¤ê¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬ÆüËÜ¾å¶õ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¥í¥·¥¢¤ÏËÌµþ¤ÈÊ¿¾í¤ÎÎ¾Êý¤È¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎÂÐ±þ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¿µ½Å¤À¡½¡½¤Þ¤À²¿½½Ç¯¤âÍ±Í½¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤Ï¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«¤Ò¤È¤Ä´Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀïÁè¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤¤¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Íê¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¡¢¤µ¤â¤Ê¤¯¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤µ¤º¡¢ÃÏ°è¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¸ýÀè¤À¤±¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¡£¸·¤·¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ä³Ø¼Ô¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢À¯¼£¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÈò¤±¤Æ¤¤¿ÌäÂê¡½¡½¼ç¸¢¡¢·³»öÅª¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤ÆËÜÅö¤ÎÆ±ÌÁ¤ÎÉéÃ´Ê¬Ã´¤È¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×»þÂå¤ÎÆ±ÌÁÉÔ°Â
ºÇ¶á¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤Î·ÐºÑÅª°µÇ÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¾Ã¶ËÅª¤ÊÈ¿±þ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿®ÍêÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¹Ç¯¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿Ç°¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£
11·î¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬ÂæÏÑ¤ÎÀïÎ¬Åª½ÅÍ×À¤òÇ§¤á¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¸å¡¢ËÌµþ¤ÏÆüËÜ¤ÎSNSÁ´ÂÎ¤ÇÁÈ¿¥Åª¤Êµ¶¾ðÊó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢Ê¡Åç»º¿å»ºÊª¤Î±øÀ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëµõµ¶¤Î¼çÄ¥¤ò¹¤á¡¢ÆüËÜÀ½ÉÊ¤Ø¤ÎÈó¸ø¼°¤Ê·ÐºÑÀ©¸Â¤ò²Ý¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÏÅìµþ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¸ø¼°À¼ÌÀ¤ò°ìÀÚ½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤É¤³¤í¤«¡¢Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑÅª°µÇ÷¤òÈóÆñ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹â´±¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
°Õ¿ÞÅª¤Ê¸ò¾ÄÀï½Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÌµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤ÎÄÀÌÛ¤ÏÍ«Î¸¤¹¤Ù¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦Æ±ÌÁ¹ñ¤ÎÍø±×¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¡¢ÊÆÃæ¤ÎÆó¹ñ´Ö¼è°ú¤òÁÀ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î²ÄÇ½À¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÏÆüËÜ¤È¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÆ±ÌÁ´Ø·¸¤è¤ê¤â¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÃ»´üÅª¤ÊËÇ°×Íø±×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¡£
¢£½¾Íè¤Î·³»öÅª¶¼°Ò¤ò±Û¤¨¤Æ
ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ÝÂê¤Ï¡¢½¾Íè¤Î·³»ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥é¥ó¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¡¢·ÐºÑ¡¢¾ðÊó¡¢µ»½Ñ¤òÉð´ï²½¤¹¤ëÂ¿ÌÌÅª¤Ê¶¼°Ò¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Îµ¶¾ðÊó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï°ìÌë¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¤Î»º¶È¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤¦¤ë¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ï½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁÀ¤¦¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬¶¯À©¤Î¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÌµþ¤¬¾ÃÈñ¼Ô¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤äµ¬À©¾å¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ò»ÅÁÈ¤à¤È¤¡¢»Ô¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤è¤ê°ÊÁ°¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ï¤º¤Ã¤È¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥óÀïÁè¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£È¿ÆüÅª¤Ê¸ÀÀâ¤ò¹¤á¤ëÁÈ¿¥Åª¤Ê¥Ü¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤äÃÎÅªºâ»º¤ÎÀàÅð¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤ë´ë¶È¤Ø¤Î·ÐºÑ°µÎÏ¡¢³¤ÍÎ¸¢±×¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê¿¯¿©¡Ä¡Ä¡£
ÎÎÅÚËÉ±Ò¤È¸ÂÄêÅª¤ÊÀïÎÏÅê¼Í¤òÃíÎÏ¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¸½ºß¤ÎËÉ±ÒÂÖÀª¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤É¤ì¤Ë¤â½½Ê¬¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
ÆüÃæ¤Î·³»ö³Êº¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤À¡£¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¹ñºÝÊ¿ÏÂ¸¦µæ½ê¡ÊSIPRI¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î·³»ö»Ù½Ð¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»Ù½Ð³Û502²¯¥É¥ë¤ÎÌó6ÇÜ¡¢2960²¯¥É¥ë¤Ë¤â¾å¤ë¡£
¹ñºÝÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡ÊIISS¡Ë¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀø¿å´Ï¤Ï22ÀÉ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï70ÀÉ°Ê¾å¡£
ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤ÎÃæ¹ñ·³»öÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÏÌó290µ¡¤ÎÀïÆ®µ¡¤òÇÛÈ÷¤·¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¶õ·³¤Ï2000µ¡°Ê¾å¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢SIPRI¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï2024Ç¯¤Ë9160²¯¥É¥ë¤òËÉ±ÒÈñ¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¤¬¡¢³¤³°¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¸º¤é¤¹°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¤â½ÅÂç¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼«¹ñ±è´ß¤«¤é¿ôÀé¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ËµÚ¤ÖÀïÎÏÅê¼ÍÇ½ÎÏ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢½¾Íè¤ÎËÉ±ÒÈñ¤Ç¤ÏÂÐ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤·ÐºÑ¡¦¾ðÊóÀï¤ò¤â½¬ÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
³Ë¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ²Ê³Ø¼ÔÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÌó500È¯¤Î³ËÃÆÆ¬¤òÊÝÍ¤·¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¿äÄê1000È¯¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï·ÐºÑÅª¤ËÀÈ¼å¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·³È÷´ÉÍý¶¨²ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¿äÄê30¡Á50È¯¤Î³ËÃÆÆ¬¤òÊÝÍ¤·¡¢¿ôÊ¬¤ÇÅìµþ¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë±¿ÈÂ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²þÎÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤¬¼ÂºÝ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î´üÂÔ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÌÁ¹ñ¤Ï¡Ö¼«ÃÏ°è¤Î¼ç¤¿¤ëÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¡×¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö½¸ÃÄËÉ±Ò¤Ø¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤Ù¤¤À¤È¡£
NATOÆ±ÌÁ¹ñ¤Ïº£¤äGDP¤Î5¡ó¤òËÉ±ÒÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ë°µÎÏ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆüËÜ¤Ï¸½ºß2¡ó¤·¤«½¼¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÌóÂ«¤ò¡¢¥³¥¹¥Ñ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀïÎ¬ÌÜÉ¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÆ±ÌÁ¹ñ¤Ï»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¡È¥¿¥À¾è¤ê¡É¤¹¤ë¹ñ¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ê¾òÌó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤«¤é¤Î½õ¤±¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÂ¾¹ñ¤Ë¥Ð¥é¥Þ¥¤¹¤®¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤¬²óÅú¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¼ÁÌä¤À¡£¡ÖÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÀïÎ¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ±¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¡×
¢£¹ñÌ±ÅªµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ù¤»þ
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Ä¹¤é¤¯ÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¿¹ñÌ±ÅªµÄÏÀ¤ò³«»Ï¤¹¤Ù¤¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤ËÌÀ³Î¤Ê°Ê²¼3¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤È¤½¤Îµ¢·ë¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÁªÂò»è1¡§¸½¾õ°Ý»ý¡£ËÉ±ÒÈñ¤ÏGDPÈæ2¡ó¤ËÃ£¤·¡¢ÊÆ·³¤Ï´ûÂ¸¤Î´ðÃÏ¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ê·³»ö¶áÂå²½¤òÂ³¤±¤ë¡£¸½ºß¤Î°Â¿´´¶¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤ë¤¬¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î»Ù±ç¤¬¼å¤Þ¤ëÃæ¤Ç¾Íè¸ÉÎ©¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦¡£
ÁªÂò»è2¡§ËÉ±ÒÈñ¤òGDPÈæ3.5¡Á4¡ó¤Ø¤ÈÂçÉý¤ËÁý¤ä¤·¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿ÎÎÅÚËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¡£¼ç¸¢¤ÏºÇÂç²½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢À¯ÉÜ»î»»¤ÇÇ¯´Ö2000²¯¡Á2500²¯¥É¥ë¤È¤¤¤¦ËÄÂç¤ÊºâÀ¯ÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÄ¹¤¤°Ü¹Ô´ü´ÖÃæ¡¢ÆüËÜ¤ÏÀÈ¼å¤Ê¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁªÂò»è2¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÄÌ¾ïÊ¼´ï¤Ø¤Î»Ù½Ð¤Ç¤µ¤¨ÉÔ½½Ê¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ËÌÄ«Á¯¤ÏºÇ¾®¸Â¤Î³ËÊ¼´ï¤Ç¡¢ÂÎÀ©¤¬ÀÈ¼å¤ÊÂÎÀ©¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¿¯Î¬¤«¤é¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤È¥¤¥ó¥É¤Ï³ËÊÝÍ¸å¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÊ¶Áè¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Î³ËÊÝÍ¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¾Â¦¤ÎÂÐ±þ¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÕ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢1994Ç¯¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È³Ð½ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¿®¤¸¤Æ¥½Ï¢»þÂå¤ÎÊ¼´ï¤ò¼êÊü¤·¤¿¡½¡½¤½¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¿¯¹¶¤µ¤ì¤¿¡£
³Ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿Í£°ì¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆ»µÁÅª¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï³ËÊ¼´ï¤ò³ÈÂç¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï³ËÊ¼´ï±¿ÈÂ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²þÎÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¹ñ¤Î·³»öÈñ¤âÁý¤ä¤µ¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³Ââ¤À¤±¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÌ¿¤ò¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤Ë¤è¤ë³Ë¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«¹ñ¤Î·³»öÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¼«±Ò¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ËÍê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢²¼µ¤Î°Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁªÂò»è3¡§ÆüËÜÎóÅçÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¥¢¥¯¥»¥¹³ÈÂç¤È¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ÎGDPÈæ3¡ó¤Ø¤ÎÁý³Û¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Æ±ÌÁ¤ÎÅý¹ç¤ò¿¼¤á¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÀïÎ¬¤ËÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÍÞ»ßÎÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¬¡¢³°¹ñ·³¤ÎÃóÎ±Áý²Ã¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ë¤Î»±¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê°ÍÂ¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¹ñÌ±¶µ°é¤ÎÉ¬Í×À
¤³¤ì¤é¤ÎÁªÂò»è3¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢»ä¸«¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¶Ú¡¢´Ø·¸¼Ô¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤Î°Õ¸«¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
3¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤É¤ì¤â¡¢½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤Ê¤·¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¡¢ËÉ±ÒÅö¶É¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀìÌç²È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÆñÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤Î¶¼°Ò¡¢·³»öÎÏ¤Îº¹¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¯ºöÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤ÊÂÐÏÃ¤òÇ´¤ê¶¯¤¯¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢¼«¤é¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌäÂê¤òÀèÁ÷¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈË±É¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡¢¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ãKY¾É¸õ·²¤È¤Ç¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¼«¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥ê¥¹¥¯¤òÀµ¤·¤¯É¾²Á¤»¤º¡¢À¯ºö¤ÇÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡Ö·ûË¡²ò¼á¤À¤±¤Ç¿¯Î¬¤òÍÞ»ß¤Ç¤¤ë¡×
¡Ö³°¸òÅª¤ÊÁ±°Õ¤ÇÀïÁè¤¬ËÉ¤²¤ë¡×
¤·¤Ð¤·¤Ð¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤¬¡¢Å¨ÂÐ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹ñ¡¹¤¬¤³¤ó¤ÊËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤òÂß¤¹¤À¤í¤¦¤«¡£
À¯¼£²È¤¬µÄÏÀ¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÈò¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢À¤³¦¤Î·³»ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Æ±ÌÁ¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÃÎ¼±¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÍýÁÛ¼çµÁ¤ò·Ç¤²¤ë»ØÆ³¼Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£Á°½Ò¤·¤¿ÁªÂò»è3¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬Âè£²¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö·³»öÂç¹ñ¡×¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÉ±ÒÈñ¤Ê¤·¤ËÊ¿ÏÂ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡×
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÆ±ÌÁ¤Ë¹×¸¥¤»¤º¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¡×
¡Ö¼«¹ñ¤òËÉ±Ò¤¹¤ëÀÕÇ¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤º¤Ë¡¢¼ç¸¢¤ò¼é¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤Ë¤ÏÄÉ½¾¤·¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±¤Ï»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤½¤ÎÁªÂò¤ò¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
----------
¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦R¡¦¥Ê¥®¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø À¯¼£³Ø¡¦¹ñºÝ´Ø·¸³Ø¶µ¼ø
Åìµþ¤Î¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¡ÊICU¡Ë¤ÇÀ¯¼£¡¦¹ñºÝ´Ø·¸³Ø¶µ¼ø¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¡ÊJIIA¡ËµÒ°÷¸¦µæ°÷¤ò·óÇ¤¡£¶á´©Í½Äê¤ÎÃø½ñ¤Ï¡ØÊÆÃæÀïÎ¬Åª¶¥Áè¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¡§Å¬±þ·¿¥ß¥É¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¡Ù¡Ê²¾Âê¡Ë¡£
----------
¡Ê¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø À¯¼£³Ø¡¦¹ñºÝ´Ø·¸³Ø¶µ¼ø ¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦R¡¦¥Ê¥®¡Ë