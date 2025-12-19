B¥É¥é¥Õ¥È»ÖË¾ÆÏÄó½Ð´ü´Ö¤¬½ªÎ»¡Äº£ÀôÂÀÍÛ¤é7Ì¾¡È³ê¤ê¹þ¤ß¡É¡¢ÁíÀª108Ì¾¤¬¥×¥í»ÖË¾É½ÌÀ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡12·î19Æü¡¢B¥êー¥°¤Ï¥É¥é¥Õ¥È»ÖË¾Áª¼ê¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿·¤¿¤Ë7Ì¾¤ÎÁª¼ê¤òÄó½ÐÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¤Ë¸ø¼¨¤·¤¿¡£Æ±ÆüÀµ¸á¤¬¥É¥é¥Õ¥È»ÖË¾ÆÏ¤ÎÄó½Ð´ü¸Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¼õÉÕ´ü´Ö¤¬½ªÎ»¡£»ÖË¾ÆÏ¤ÎÄó½ÐÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤NCAA¡ÊÁ´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨²ñ¡Ë¤ÎÁª¼ê¤ò½ü¤­¡¢ÁíÀª108Ì¾¤¬¥×¥í»ÖË¾¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£


¡¡B¥êー¥°¤Ï2026Ç¯½©¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥êー¥°¹½Â¤²þ³×¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·B1¡ÖB¥×¥ì¥ß¥¢¡×¥¯¥é¥Ö¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È¤òÆ³Æþ¡£º£Ç¯9·î1Æü¤«¤é»ÖË¾ÆÏ¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢2½µ´Ö¤â¤Î´ÖÄó½Ð¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥êー¥°Àï¤ò½ª¤¨¤¿Âç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤ÈÄó½Ð¡£


¡¡ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥«¥ì¤ÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¯³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿º£ÀôÂÀÍÛ¡ÊÆüËÜ·ÐºÑÂç³Ø¡Ë¡¢2021Ç¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â¤¢¤ëÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»½Ð¿È¤Î¿¹²¬Íµµ®¡ÊÃæµþÂç³Ø¡Ë¤é18Æü¤È19Æü¤Ë»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿7Ì¾¤¬¡¢´ü¸Â¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£


¡¡Äó½Ð¼Ô108Ì¾¤Î¹½À®¤Ï18ºÐ¤«¤é24ºÐ¤Þ¤Ç¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¹âÂÎÏ¢¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø4Ç¯À¸¤ÎÇ¯Âå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£


¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä»³¥ÎÆâÍ¦ÅÐ¡¢»³粼°ì¾Ä¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹¾½¡¢¥Æー¥Ö¥¹Î®²Ï¡¢ÀîÅçÍªæÆ¤é¡¢NCAA¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï»ÖË¾ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Äó½Ð¼Ô108Ì¾°Ê³°¤¬¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º»ØÌ¾¤Ï¤¢¤ë¤«¡£


¡¡18Æü¤Ë¤Ï¡ÖB¥êー¥°¥É¥é¥Õ¥È2026¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹55Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬Ç½ÎÏÂ¬Äê¤Ê¤É¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¡£º£¸å¤Ï22Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î»ØÌ¾½çÃêÁª¡ÖB¥êー¥°¥É¥é¥Õ¥È2026¥í¥Ã¥¿¥êー¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍèÇ¯1·î29Æü¤Ë¡ÖB¥êー¥°¥É¥é¥Õ¥È2026¡×¤¬½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£


¡¡¥É¥é¥Õ¥È»ÖË¾Áª¼ê¥ê¥¹¥È¤Î°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£


¢¡¢£¥É¥é¥Õ¥È»ÖË¾Áª¼ê¥ê¥¹¥È

»ûºäÍ¥±©¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë

¹â¶¶²ÅæÆ¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë

µ×¹â¾­À¶¡ÊÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¹¥Ýー¥ÄÂç³Ø¡Ë

ÃæÂ¼Ê¸ºÈ¡ÊBay Majesty¡Ë

À¾Â¼·îºã¡ÊEDEN.EXE¡Ë

¾®»³Î¿°ì¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë

Çð¸¶ÁÔÂÀÏ¯¡ÊLake Blue¡Ë

µÆÃÓÍ¥µ±¡ÊÀ¾ÉðÊ¸ÍýÂç³Ø¡Ë

ÈÓÀôÎ¦ÅÍ¡ÊLEOVISTA KASHIWA¡Ë

髙¶¶ÎÛÂÀÏ¯¡Ê¿À¸Í»Ô³°¹ñ¸ìÂç³Ø¡Ë

¿·°æ³Ú¿Í¡ÊÆüËÜÂç³Ø¡Ë

Æâ»³À²µ±¡ÊShizuoka GYMRATS¡Ë

¾®Ä¥ÃÒ¿Î¡ÊPratt Community College¡Ë

´ä²¼½ÚÊ¿¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø¡Ë

Ê¡ÅÄ·ò¿Í¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø¡Ë

º´ÇìÖÅ²ð¡ÊÇò鷗Âç³Ø¡Ë

º´¸ÅÎµÀ¿¡ÊÇò鷗Âç³Ø¡Ë

ÀÐÀî¶ÁÂÀÏº¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡Ë

´ßÅÄ¸×Ç·²ð¡ÊPablo Laso Academy¡Ë

¥³¥Ã¥¯¥¹·É»Î¡ÊBelmont Abbey College¡Ë

·î²¬ô¦¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡Ë

ÄÍËÜÃÒÍµ¡ÊÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡Ë

×¢²¬ÂçæÆ¡ÊÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡Ë

ÅÄÃæÎ®²Å½£¡ÊÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡Ë

ã·Æ£ÍµÂÀ¡Ê´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¡Ë

¿åÉÊÂóÌé¡Ê¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¡Ë

µÜËÜÎ¶À¤¡Ê¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¡Ë

ÃæÂ¼¸¬ÅÍ¡Ê¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¡Ë

¾®Ä¥ÃÒµü¡ÊSunrise Christian Academy¡Ë

°ÂÅÄ¹¬ÂÀÏº¡ÊCHIGASAKI STARS.EXE¡Ë

¶ÜÀîñ¥ÂÀ¡ÊÈ¬¸Í³Ø±¡Âç³Ø¡Ë

Ê¡Åç¼÷´õÌé¡Ê¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¡Ë

ÃçÅÄ°¦µ±¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë

·¯ºÂÉð»Ö¡ÊÅì³¤Âç³Ø¡Ë

¹¾¸ýºùÊ¿¡ÊÀ±ÜÌÆ»ÅÔÂç³Ø¡Ë

¥Ü¥ó¥´¥¸¥í¥ó¡Ê¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¡Ë

À¾Éô½¨ÇÏ¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡Ë

¾®ÀîÂç¿·¡ÊÀÄ¿¹CYGNUS NEXT¡Ë

À¾Â¼·ÄÂÀÏº¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë

¶âÍ§Ï¡¡ÊÂçºå»º¶ÈÂç³Ø¡Ë

¾¾±ºÁÕÅÍ¡ÊÂçºå»º¶ÈÂç³Ø¡Ë

¸ÅÀîÚð¡ÊÂçºå»º¶ÈÂç³Ø¡Ë

Åç粼µ±¡ÊÃæ±ûÂç³Ø¡Ë

Ê¿²¬Á±ÂÀÏ¯¡ÊÆüËÜÂç³Ø¡Ë

¥¸¥ã¥ó¥Ð¥ë¥Ü³¤ÅÍ¡Ê¶áµ¦Âç³Ø¡Ë

ÀôÅÐæÆ¡ÊÆüËÜÂç³Ø¡Ë

µ×²¬¸­ÂÀÏº¡ÊÃæ±ûÂç³Ø¡Ë

¿¢ÅÄÊË±©¡ÊÂçºå³Ø±¡Âç³Ø¡Ë

»³²¼ÎÏÌé¡ÊÂçºå³Ø±¡Âç³Ø¡Ë

¾¾ÌîÍÚÌï¡ÊÀì½¤Âç³Ø¡Ë

º£Ìî³¤µ±¡Ê¿ÀÆàÀîÂç³Ø¡Ë

»³ËÜ°¦ºÈ¡Ê¿ÀÆàÀîÂç³Ø¡Ë

´ä²°Íê¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë

ËÙÍÛµ©¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë

ËÙÅÄ¾°½¨¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë

¾®ÎÓÎ¼ÂÀ¡Ê°ÉÎÓÂç³Ø¡Ë

ÃæÂ¼Þ«µ±¡ÊÅ·ÍýÂç³Ø¡Ë

ÇòÀÐÍµ¸Ê¡ÊÅ·ÍýÂç³Ø¡Ë

¶ðÅÄÉË¿Í¡ÊÅ·ÍýÂç³Ø¡Ë

µÜ²¼¹·»Î¡ÊÅ·ÍýÂç³Ø¡Ë

ÃæÅèÀµ¶Æ¡ÊÌ¾¸Å²°³Ø±¡Âç³Ø¡Ë

Ä¼»È²Ï¸¶¹­´õ¡Ê½çÅ·Æ²Âç³Ø¡Ë

ÌÚÂ¼Í´À¿¡Ê¿ÀÆàÀîÂç³Ø¡Ë

¥ª¥ÌÂÀÏº¡ÊIKEBUKURO DROPS.EXE¡Ë

ÅÄÂ¼¾ºÂç¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë

´îÂ¿³¤ÅÍ¡ÊÂçºå·ÐºÑÂç³Ø¡Ë

¿·°ææÆÂÀ¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡Ë

¥ª¥É¥²¥ì¥ë¥È¥ë¥¬¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡Ë

ÍÌÍµµ®¡Ê¥ä¥Þ¥È¥é¥¤¥¸¥ó¥°ÆàÎÉ¡Ë

ÀÖºêÂö¿¿¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë

¿ÜÆ£½Õ¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë

¾å´Ö¶êÎ¶¡Ê¶å½£¶¦Î©Âç³Ø¡Ë

°ËÆ£ÂÀÍÛ¡Ê°ÉÎÓÂç³Ø¡Ë

髙ÌÚÎÃ¡Ê¹¾¸ÍÀîÂç³Ø¡Ë

²ÏÌî·½Í¤¡Ê¹¾¸ÍÀîÂç³Ø¡Ë

À¶¿å°¦ÍÕ¡ÊÀì½¤Âç³Ø¡Ë

µÜ²¼¹¸´õ¡ÊJustice University¡Ë

ÉðÉÙÉöÂÀ¡ÊÅì³¤Âç³Ø¶å½£¡Ë

²¼ÃÏ½¨°ìÏº¡ÊÆüËÜÂç³Ø¡Ë

°ËÆ£Í¦¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë

¹â¶¶Íµ¿´¡ÊÀì½¤Âç³Ø¡Ë

Ìî¸ýÎµ¿¿¡Ê¶ðß·Âç³Ø¡Ë

ÁáÅÄÎ®À±¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡Ë

Âç½Ð²íµ±¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë

ºêßÀ½¨¿¿¡Ê¿·³ã·Ð±ÄÂç³Ø¡Ë

°Â²ÏÆâ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ê¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¡Ë

ÊÒº¬Âç¶õ¡ÊÀì½¤Âç³Ø¡Ë

¿Ë´ÖÂçÃÎ¡ÊÌÀ¼£Âç³Ø¡Ë

»³ÅÄÂçÃÒ¡ÊÂçºåÂÎ°éÂç³Ø¡Ë

Æî¸ý»©¡ÊÂçºåÂÎ°éÂç³Ø¡Ë

ÅÄÃæÍã¡ÊFUz HOKKAIDO.EXE¡Ë

Æ£°æ²¹Âç¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë

µÆÃÏ½ÔÊ¿¡ÊÀçÂæÂç³Ø¡Ë

¿ù¿®¥¤¥Õ¥§¥¢¥Ë¡ÊË¡À¯Âç³Ø¡Ë

¼¯´Ó½¥²í¡ÊDIOREX TOKYO¡Ë

¿¥ÅÄÍ´¸÷¡ÊJRÅìÆüËÜ½©ÅÄPECKERS¡Ë

½©ÍÕÂÙµ±¡Ê¹¾¸ÍÀîÂç³Ø¡Ë

´Ø²Ï¸×Æî¡ÊÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡Ë

É´ÌÜÌÚæÆÇÏ¡ÊLEOVISTA KASHIWA¡Ë

ÀÖ´Ö¸­¿Í¡ÊÅì³¤Âç³Ø¡Ë

óîÆ£ÂçÍãºÈ¡ÊÅì³¤Âç³Ø»¥ËÚ¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë

Èõ¸ý¥¸¥ç¥»¥Õ¥Õ¥¡¥é¥¤æÆ¡ÊSUNY Westchester Community College¡Ë

¿ù»³±ÑÂç¡Ê¾ïÍÕÂç³Ø¡Ë

Íû½Óµ£¡ÊÎ©ÀµÂç³Ø¡Ë

¿¹²¬Íµµ®¡ÊÃæµþÂç³Ø¡Ë

º£ÀôÂÀÍÛ¡ÊÆüËÜ·ÐºÑÂç³Ø¡Ë

¥×¥é¥¤¥¹½ö¼î°¡¡ÊÆüËÜ·ÐºÑÂç³Ø¡Ë

»°¾å¸÷²Ï¡ÊHACHINOHE DIME.EXE¡Ë