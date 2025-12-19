B¥É¥é¥Õ¥È»ÖË¾ÆÏÄó½Ð´ü´Ö¤¬½ªÎ»¡Äº£ÀôÂÀÍÛ¤é7Ì¾¡È³ê¤ê¹þ¤ß¡É¡¢ÁíÀª108Ì¾¤¬¥×¥í»ÖË¾É½ÌÀ
¡¡12·î19Æü¡¢B¥êー¥°¤Ï¥É¥é¥Õ¥È»ÖË¾Áª¼ê¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿·¤¿¤Ë7Ì¾¤ÎÁª¼ê¤òÄó½ÐÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¤Ë¸ø¼¨¤·¤¿¡£Æ±ÆüÀµ¸á¤¬¥É¥é¥Õ¥È»ÖË¾ÆÏ¤ÎÄó½Ð´ü¸Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¼õÉÕ´ü´Ö¤¬½ªÎ»¡£»ÖË¾ÆÏ¤ÎÄó½ÐÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤NCAA¡ÊÁ´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨²ñ¡Ë¤ÎÁª¼ê¤ò½ü¤¡¢ÁíÀª108Ì¾¤¬¥×¥í»ÖË¾¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡B¥êー¥°¤Ï2026Ç¯½©¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥êー¥°¹½Â¤²þ³×¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·B1¡ÖB¥×¥ì¥ß¥¢¡×¥¯¥é¥Ö¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È¤òÆ³Æþ¡£º£Ç¯9·î1Æü¤«¤é»ÖË¾ÆÏ¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢2½µ´Ö¤â¤Î´ÖÄó½Ð¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥êー¥°Àï¤ò½ª¤¨¤¿Âç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤ÈÄó½Ð¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥«¥ì¤ÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¯³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿º£ÀôÂÀÍÛ¡ÊÆüËÜ·ÐºÑÂç³Ø¡Ë¡¢2021Ç¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â¤¢¤ëÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»½Ð¿È¤Î¿¹²¬Íµµ®¡ÊÃæµþÂç³Ø¡Ë¤é18Æü¤È19Æü¤Ë»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿7Ì¾¤¬¡¢´ü¸Â¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡Äó½Ð¼Ô108Ì¾¤Î¹½À®¤Ï18ºÐ¤«¤é24ºÐ¤Þ¤Ç¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¹âÂÎÏ¢¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø4Ç¯À¸¤ÎÇ¯Âå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä»³¥ÎÆâÍ¦ÅÐ¡¢»³粼°ì¾Ä¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹¾½¡¢¥Æー¥Ö¥¹Î®²Ï¡¢ÀîÅçÍªæÆ¤é¡¢NCAA¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï»ÖË¾ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Äó½Ð¼Ô108Ì¾°Ê³°¤¬¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º»ØÌ¾¤Ï¤¢¤ë¤«¡£
¡¡18Æü¤Ë¤Ï¡ÖB¥êー¥°¥É¥é¥Õ¥È2026¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹55Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬Ç½ÎÏÂ¬Äê¤Ê¤É¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¡£º£¸å¤Ï22Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î»ØÌ¾½çÃêÁª¡ÖB¥êー¥°¥É¥é¥Õ¥È2026¥í¥Ã¥¿¥êー¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍèÇ¯1·î29Æü¤Ë¡ÖB¥êー¥°¥É¥é¥Õ¥È2026¡×¤¬½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È»ÖË¾Áª¼ê¥ê¥¹¥È¤Î°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¢£¥É¥é¥Õ¥È»ÖË¾Áª¼ê¥ê¥¹¥È
»ûºäÍ¥±©¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë
¹â¶¶²ÅæÆ¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë
µ×¹â¾À¶¡ÊÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¹¥Ýー¥ÄÂç³Ø¡Ë
ÃæÂ¼Ê¸ºÈ¡ÊBay Majesty¡Ë
À¾Â¼·îºã¡ÊEDEN.EXE¡Ë
¾®»³Î¿°ì¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë
Çð¸¶ÁÔÂÀÏ¯¡ÊLake Blue¡Ë
µÆÃÓÍ¥µ±¡ÊÀ¾ÉðÊ¸ÍýÂç³Ø¡Ë
ÈÓÀôÎ¦ÅÍ¡ÊLEOVISTA KASHIWA¡Ë
髙¶¶ÎÛÂÀÏ¯¡Ê¿À¸Í»Ô³°¹ñ¸ìÂç³Ø¡Ë
¿·°æ³Ú¿Í¡ÊÆüËÜÂç³Ø¡Ë
Æâ»³À²µ±¡ÊShizuoka GYMRATS¡Ë
¾®Ä¥ÃÒ¿Î¡ÊPratt Community College¡Ë
´ä²¼½ÚÊ¿¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø¡Ë
Ê¡ÅÄ·ò¿Í¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø¡Ë
º´ÇìÖÅ²ð¡ÊÇò鷗Âç³Ø¡Ë
º´¸ÅÎµÀ¿¡ÊÇò鷗Âç³Ø¡Ë
ÀÐÀî¶ÁÂÀÏº¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡Ë
´ßÅÄ¸×Ç·²ð¡ÊPablo Laso Academy¡Ë
¥³¥Ã¥¯¥¹·É»Î¡ÊBelmont Abbey College¡Ë
·î²¬ô¦¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡Ë
ÄÍËÜÃÒÍµ¡ÊÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡Ë
×¢²¬ÂçæÆ¡ÊÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡Ë
ÅÄÃæÎ®²Å½£¡ÊÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡Ë
ã·Æ£ÍµÂÀ¡Ê´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¡Ë
¿åÉÊÂóÌé¡Ê¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¡Ë
µÜËÜÎ¶À¤¡Ê¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¡Ë
ÃæÂ¼¸¬ÅÍ¡Ê¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¡Ë
¾®Ä¥ÃÒµü¡ÊSunrise Christian Academy¡Ë
°ÂÅÄ¹¬ÂÀÏº¡ÊCHIGASAKI STARS.EXE¡Ë
¶ÜÀîñ¥ÂÀ¡ÊÈ¬¸Í³Ø±¡Âç³Ø¡Ë
Ê¡Åç¼÷´õÌé¡Ê¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¡Ë
ÃçÅÄ°¦µ±¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë
·¯ºÂÉð»Ö¡ÊÅì³¤Âç³Ø¡Ë
¹¾¸ýºùÊ¿¡ÊÀ±ÜÌÆ»ÅÔÂç³Ø¡Ë
¥Ü¥ó¥´¥¸¥í¥ó¡Ê¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¡Ë
À¾Éô½¨ÇÏ¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡Ë
¾®ÀîÂç¿·¡ÊÀÄ¿¹CYGNUS NEXT¡Ë
À¾Â¼·ÄÂÀÏº¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë
¶âÍ§Ï¡¡ÊÂçºå»º¶ÈÂç³Ø¡Ë
¾¾±ºÁÕÅÍ¡ÊÂçºå»º¶ÈÂç³Ø¡Ë
¸ÅÀîÚð¡ÊÂçºå»º¶ÈÂç³Ø¡Ë
Åç粼µ±¡ÊÃæ±ûÂç³Ø¡Ë
Ê¿²¬Á±ÂÀÏ¯¡ÊÆüËÜÂç³Ø¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥Ð¥ë¥Ü³¤ÅÍ¡Ê¶áµ¦Âç³Ø¡Ë
ÀôÅÐæÆ¡ÊÆüËÜÂç³Ø¡Ë
µ×²¬¸ÂÀÏº¡ÊÃæ±ûÂç³Ø¡Ë
¿¢ÅÄÊË±©¡ÊÂçºå³Ø±¡Âç³Ø¡Ë
»³²¼ÎÏÌé¡ÊÂçºå³Ø±¡Âç³Ø¡Ë
¾¾ÌîÍÚÌï¡ÊÀì½¤Âç³Ø¡Ë
º£Ìî³¤µ±¡Ê¿ÀÆàÀîÂç³Ø¡Ë
»³ËÜ°¦ºÈ¡Ê¿ÀÆàÀîÂç³Ø¡Ë
´ä²°Íê¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë
ËÙÍÛµ©¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë
ËÙÅÄ¾°½¨¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë
¾®ÎÓÎ¼ÂÀ¡Ê°ÉÎÓÂç³Ø¡Ë
ÃæÂ¼Þ«µ±¡ÊÅ·ÍýÂç³Ø¡Ë
ÇòÀÐÍµ¸Ê¡ÊÅ·ÍýÂç³Ø¡Ë
¶ðÅÄÉË¿Í¡ÊÅ·ÍýÂç³Ø¡Ë
µÜ²¼¹·»Î¡ÊÅ·ÍýÂç³Ø¡Ë
ÃæÅèÀµ¶Æ¡ÊÌ¾¸Å²°³Ø±¡Âç³Ø¡Ë
Ä¼»È²Ï¸¶¹´õ¡Ê½çÅ·Æ²Âç³Ø¡Ë
ÌÚÂ¼Í´À¿¡Ê¿ÀÆàÀîÂç³Ø¡Ë
¥ª¥ÌÂÀÏº¡ÊIKEBUKURO DROPS.EXE¡Ë
ÅÄÂ¼¾ºÂç¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë
´îÂ¿³¤ÅÍ¡ÊÂçºå·ÐºÑÂç³Ø¡Ë
¿·°ææÆÂÀ¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡Ë
¥ª¥É¥²¥ì¥ë¥È¥ë¥¬¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡Ë
ÍÌÍµµ®¡Ê¥ä¥Þ¥È¥é¥¤¥¸¥ó¥°ÆàÎÉ¡Ë
ÀÖºêÂö¿¿¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë
¿ÜÆ£½Õ¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë
¾å´Ö¶êÎ¶¡Ê¶å½£¶¦Î©Âç³Ø¡Ë
°ËÆ£ÂÀÍÛ¡Ê°ÉÎÓÂç³Ø¡Ë
髙ÌÚÎÃ¡Ê¹¾¸ÍÀîÂç³Ø¡Ë
²ÏÌî·½Í¤¡Ê¹¾¸ÍÀîÂç³Ø¡Ë
À¶¿å°¦ÍÕ¡ÊÀì½¤Âç³Ø¡Ë
µÜ²¼¹¸´õ¡ÊJustice University¡Ë
ÉðÉÙÉöÂÀ¡ÊÅì³¤Âç³Ø¶å½£¡Ë
²¼ÃÏ½¨°ìÏº¡ÊÆüËÜÂç³Ø¡Ë
°ËÆ£Í¦¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë
¹â¶¶Íµ¿´¡ÊÀì½¤Âç³Ø¡Ë
Ìî¸ýÎµ¿¿¡Ê¶ðß·Âç³Ø¡Ë
ÁáÅÄÎ®À±¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡Ë
Âç½Ð²íµ±¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë
ºêßÀ½¨¿¿¡Ê¿·³ã·Ð±ÄÂç³Ø¡Ë
°Â²ÏÆâ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ê¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¡Ë
ÊÒº¬Âç¶õ¡ÊÀì½¤Âç³Ø¡Ë
¿Ë´ÖÂçÃÎ¡ÊÌÀ¼£Âç³Ø¡Ë
»³ÅÄÂçÃÒ¡ÊÂçºåÂÎ°éÂç³Ø¡Ë
Æî¸ý»©¡ÊÂçºåÂÎ°éÂç³Ø¡Ë
ÅÄÃæÍã¡ÊFUz HOKKAIDO.EXE¡Ë
Æ£°æ²¹Âç¡Ê½êÂ°¤Ê¤·¡Ë
µÆÃÏ½ÔÊ¿¡ÊÀçÂæÂç³Ø¡Ë
¿ù¿®¥¤¥Õ¥§¥¢¥Ë¡ÊË¡À¯Âç³Ø¡Ë
¼¯´Ó½¥²í¡ÊDIOREX TOKYO¡Ë
¿¥ÅÄÍ´¸÷¡ÊJRÅìÆüËÜ½©ÅÄPECKERS¡Ë
½©ÍÕÂÙµ±¡Ê¹¾¸ÍÀîÂç³Ø¡Ë
´Ø²Ï¸×Æî¡ÊÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡Ë
É´ÌÜÌÚæÆÇÏ¡ÊLEOVISTA KASHIWA¡Ë
ÀÖ´Ö¸¿Í¡ÊÅì³¤Âç³Ø¡Ë
óîÆ£ÂçÍãºÈ¡ÊÅì³¤Âç³Ø»¥ËÚ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
Èõ¸ý¥¸¥ç¥»¥Õ¥Õ¥¡¥é¥¤æÆ¡ÊSUNY Westchester Community College¡Ë
¿ù»³±ÑÂç¡Ê¾ïÍÕÂç³Ø¡Ë
Íû½Óµ£¡ÊÎ©ÀµÂç³Ø¡Ë
¿¹²¬Íµµ®¡ÊÃæµþÂç³Ø¡Ë
º£ÀôÂÀÍÛ¡ÊÆüËÜ·ÐºÑÂç³Ø¡Ë
¥×¥é¥¤¥¹½ö¼î°¡¡ÊÆüËÜ·ÐºÑÂç³Ø¡Ë
»°¾å¸÷²Ï¡ÊHACHINOHE DIME.EXE¡Ë