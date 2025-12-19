ソフトバンクは、ワイモバイルオンラインストアで「年末年始セール」を開始した。期間は2026年1月13日14時59分まで。対象機種代金の割引やポイント還元などが実施されている。

iPhone 14

年末年始セール

人気機種セール

新規または他社から乗り換え（MNP）で「シンプル3 M／L」プランを契約する場合、「OPPO Reno13 A」が4万3200円→2万1600円、「AQUOS wish5」が3万1680円→9800円で購入できる。

SIM／eSIM契約特典

他社から乗り換え（MNP）でSIM／eSIMのみを契約すると、2万円分のPayPayポイントが進呈される。データ増量オプション（550円／月）に加入する必要がある。

「シンプル3 S」へのMNPで2万ポイントが進呈されるのは年末年始セール時のみ。

ソフトバンク認定中古品iPhoneの大幅値引き

新規または他社から乗り換え（MNP）で「シンプル3 M/L」プランを契約する場合、ソフトバンク認定中古品の「iPhone 14 128GB」が5万4720円→2万7360円、ソフトバンク認定中古品の「iPhone 13 128GB」が4万1760円→1万9800円で購入できる。

2回線目以降の新規契約は事務手数料無料

既存ワイモバイルユーザーを対象に、対象機種購入を伴う回線追加契約で事務手数料3850円が無料となる。

対象端末は「iPhone 16 128GB」「iPhone 16 256GB」「iPhone 16e 128GB」「moto g66y 5G」「Samsung Galaxy A25 5G」「ソフトバンク認定中古品 iPhone 12 64GB」。

ソフトバンク認定中古品iPhone 14の価格改定

この「年末年始セール」とは別で、ソフトバンク認定中古品iPhone 14の価格が7万9200円→5万4720円に改定された。