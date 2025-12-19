【MG 1/100 Ex-Sガンダム/Sガンダム (タスクフォースα Ver.)【3次】】 予約開始：12月19日11時 2026年4月 発送予定 価格：16,500円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 Ex-Sガンダム/Sガンダム (タスクフォースα Ver.)」の3次受注分を2026年4月に発売する。12月19日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は16,500円。

本製品は、「ガンダム・センチネル」に登場するモビルスーツ「Ex-Sガンダム/Sガンダム」のα任務部隊（タスクフォースアルファ）版を、同社のプラモデルシリーズ「MG（マスターグレード）」で商品化したもの。

α任務部隊（タスクフォースアルファ）版のEx-Sガンダム/Sガンダムのカラーを徹底再現しており、ビーム・スマートガンのディスク・レドーム部分の成形色を変更している。

Ex-Sガンダムの豊富な武装を装備して、ポージングが可能で、ビーム・サーベルは膝部のビーム・サーベル・ボックスへ収納可能。ビーム・スマートガンはバレルの選択でノーマルと連射装備仕様の2種類が再現でき、大腿部のビーム・カノンは軸可動でフレキシブルに可動する。

パーツの差し替えでGクルーザーへの変形を再現できるほか、選択式でSガンダムを再現することができ、背部のビーム・カノンは軸可動とボールジョイントで前面へ撃ちだすポージングが可能で、オリジナルマーキングを含む水転写式デカールが付属する。

「MG 1/100 Ex-Sガンダム/Sガンダム (タスクフォースα Ver.)」

仕様：組み立て式プラモデル 素材：PS、ABS、PE、PET、PVC

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。