今月（12月）21日に京都市で全国高校駅伝が開催されます。男女そろって出場する倉敷高校陸上競技部が練習を公開しました。

【写真を見る】全国高校駅伝に男女そろって出場する倉敷高校陸上競技部が公開練習 「挑戦者として立ち向かっていきたい」【岡山】

先月2日の県大会で男女ともに優勝し、全国高校駅伝への切符を掴んだ倉敷高校陸上競技部です。2年連続3回目の出場となる女子は、先月16日に行われた中国高校駅伝でも優勝し、勢いに乗っています。

チームを引っ張るのは3年生の南條愛歩選手。今年のインターハイの3000メートルでは9位、駅伝では県大会・中国大会ともに区間賞に輝きました。高校最後の都大路で、上位をめざします。

（倉敷高校陸上競技部 女子 南條愛歩主将）

「緊張はあるんですけどひるむことなく、全国の強豪校に挑戦者として立ち向かっていきたいなと思っています」

一方、48年連続、48回目の出場となる男子は、入賞を逃した去年の雪辱に燃えています。

キャプテンは、今年の国民スポーツ大会の少年男子A5000メートルで3位となった3年生の首藤海翔選手。目指すは3年ぶりの優勝です。

（倉敷高校陸上競技部 男子 首藤海翔主将）

「今年は自分でしっかりと流れを作って、残りの期間をしっかりと調子を合わせて、区間賞争いを目指して頑張っていきたいと思います」

（倉敷高校陸上競技部 男子 中元健二監督）

「学校関係者をはじめ、地域の方々、たくさんの方々に支えていただいてますので、しっかりと恩返しもできるように結果で示したいなと思います」

倉敷高校が挑む全国高校駅伝は、今月21日に京都市で行われます。