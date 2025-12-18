ESSEonlineで2025年11月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。

画廊と美術館での学芸員経験をもち、現在は美術エッセイストとして活躍中の小笠原洋子さん（76歳）。高齢者向けの3DK団地でひとり暮らしをしながら、月4万円の年金で生活しています。今回は、小笠原さんの古布活用アイデアを紹介します。

※ 記事の初出は2025年11月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

古くなったタオルは、日々のプチ掃除に活用

古くなって薄くなったり黒ずんだタオルを、たとえばハンガーに巻いて、大事な衣類の保護に用いたりするなど再利用する手もありそうですが、私の場合、古タオルは小まめに掃除をするための雑巾にすること一辺倒です。

年をとって、自分でも驚くほど食べることが下手になりました。卓上だけでなく、一食ごとに必ず衣服や床に食べこぼしをしてしまいます。あいにく床掃除をするための市販のシートなどは、節約上買わないことにしていますので、床掃除はもっぱら古布です。なかでもタオルは、床掃除にとっていちばん上等な雑巾だといえるでしょう。

普通の縫いものなら丁寧に仕上げなければなりませんが、1、2度使ったら捨てる雑巾用のタオルなら、切り口を三つ折りにして“雑に縫える”ことが痛快というものです。

もたない暮らしだからこそ、大切に使って手放したい

それでもおろしたてのタオルは、私はとことん丁寧に扱っています。とくに洗濯後は長い方の一辺を両手で持って、上下に20回振り、つぎに反対側を持ち直してまた20回振って、タオル地の織り目を立ち上げてから干します。ふんわり仕上げになり、長期間硬くならずに用いられるからです。

そして役目を終えたタオルは、広範囲の床ふき掃除にもってこい。ふいたあと、部屋を満たす清涼感は、このタオルのおかげと感謝してから廃棄しています。最後は洗わず、絞らず、豪快に捨てることも古タオルの使用の醍醐味です。

古ストッキング・肌着は無敵の掃除道具

さて古布といえば、ストッキングや肌着などの薄手の生地も、雑巾の代用に適しています。サッシのレールなどの細部にうってつけです。捨てる前の歯ブラシと併用すれば無敵の掃除用具です。

また靴磨きは、案外おっくうなものです。玄関の靴入れなどに、古布をキレイな入れものなどに入れておくと、帰宅後靴の汚れをふき取るのが楽しみになります。

ほかにも、キッチンでは体裁のいい袋などに古布を入れておくと、調理中の水こぼしや、野菜くずなどの床掃除にすぐに対応できます。思いきりキレイにふき取ったら、思いきり大胆に捨てる快感を楽しむのです。

ものを使いきることは、ものへの愛情につながり、それが日々の生活を楽しむ手立てにもなると思っています。