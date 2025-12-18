日常生活に根差した大人気モデル

ホンダの原付二種スクーター「PCX」は、2010年の登場以来、日常の移動手段として幅広い層から支持を集めてきました。

数ある125ccクラスのなかでも存在感が高く、街中でもその姿を見る機会が絶えません。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「PCX」です！ 画像で見る（33枚）

では、原付二種スクーターの中でも圧倒的な人気を誇るPCXは、どのようなモデルなのでしょうか。

PCXは、日常利用を強く意識したフレームに、排気量124ccの水冷単気筒エンジン「eSP＋」を組み合わせています。

このエンジンは、力強さと低燃費の両立が図られており、通勤から近距離の移動まで幅広い用途で扱いやすい仕様です。

また、スタイリングは水平基調のラインを中心に構成され、上質で落ち着いた印象を与えるデザインとなっています。

車体まわりでは、剛性バランスを丁寧に調整しながら軽量化を図り、軽快な取り回しと快適な乗り心地を両立。

タイヤ面積を広くすることで、直進性や旋回時の落ち着きにも配慮されています。

このほか、振動を抑える構造のハンドルホルダーも取り入れており、日常的な利用でも疲れにくい仕上がりです。

安全面では前後にディスクブレーキを備え、フロント側にはABSを標準装備。滑りやすい路面で後輪の空転を抑える「Honda セレクタブル トルク コントロール」も導入されており、小排気量モデルでありながら安心して扱える点も魅力です。

さらに、USB Type-Cソケットや大容量のラゲッジボックス、スマートキーシステムなど使い勝手を高める装備が充実しています。

容量30Lを確保した収納スペースはヘルメットや雨具の持ち運びにも便利で、日常の足として十分な実用性を備えています。

いまでも人気は続いているのか？ 販売店に聞いた

長年支持されてきたPCXですが、現在もその人気は続いているのでしょうか。

都内のホンダ販売店担当者は、次のように話しています。

ホンダ「PCX」最新モデル

「PCXは非常に人気のあるモデルですね。通勤利用として人気で、毎日利用するようなお客様が多い印象です。

人気の理由としては、デザインが好評ということがあげられます。スタイリッシュな外観となっておりますので、多くの人に受け入れやすくなっている印象です。

また、原付二種のモデルの中では比較的車体が大きいため、使い勝手がよいということもあげられます。

スピードもこのクラスにしては出しやすいため、利便性が高いモデルとして常に人気を集めております」。

通勤など日常の移動を中心に考えるユーザーが多く、見た目の良さと扱いやすさが支持されているという声が聞かれました。

実用性の高さが、長年ユーザーの心をつかみ続けている理由のひとつといえそうです。

一方、別の都内販売店担当者は、次のようにも話しています。

「PCXは常に人気のあるモデルです。通勤で使われる方が多いですが、男女問わず広い層に購入いただいております。

ただ、車体が比較的大きいということもあり、駐車場の確保となると少し大変かもしれません。

また、PCXは海外でも非常に人気なモデルでして、盗難被害に遭う恐れが高いです。当店のお客様でも被害に遭われた方が結構いらっしゃるので、その点は留意しておいた方がよろしいかと思います」。

使い勝手の良さが支持される一方で、駐車環境や盗難リスクが指摘されました。

PCXは一般的に盗難被害が多いと言われており、実際にその被害に遭う人は少なくないようです。

このように、駐輪環境や盗難対策を考慮する必要がある点は、購入前に意識しておくべきポイントといえます。

※ ※ ※

実用性とデザイン性のバランスに優れたPCXは、発売から年数が経った現在でも高い支持を維持しています。

通勤や街乗りにおいて扱いやすく、装備面も充実していることから、原付二種の定番として確固たる地位を築いています。

価格(消費税込)は、PCX（125）が37万9500円、PCX160が46万2000円となっています。用途や走行距離に応じて選択肢が分かれるものの、どちらも日常の足として信頼できるモデルです。

人気の理由が性能だけでなく生活との相性にあることを考えると、PCXは今後も多くのユーザーから選ばれ続ける存在であり続けるでしょう。