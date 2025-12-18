プロテニスプレーヤーの日比野菜緒選手（31）が2025年12月15日、自身のインスタグラムを更新。結婚式を挙げたことを報告し、ウェディングフォトを披露した。日比野選手は24年12月、増田啓孝さんとの結婚を報告していた。

「計6着のドレスを着ました」

日比野選手は、結婚式で「5回のお色直し、計6着のドレスを着ました」といい、純白のウェディングドレス姿のほか、イエローとロイヤルブルーのカラードレス姿など7枚の写真を投稿した。

「ウィンブルドンをイメージした結婚式だったので、白を中心に、花柄や緑の刺繍をあしらったドレスや色鮮やかなカラードレスも黄色とロイヤルブルーを選びました」とつづっていた。

また、「当日は、自分で想像していたより何倍も何十倍も素敵にしていただき、ニコニコが止まりませんでした」とし、「忘れられない一日に関わってくださった全ての皆さまに感謝申し上げます。ありがとうございました」と感謝の言葉を添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、純白のウェディングドレスを着用。花があしらわれたテニスラケットを持ち、黒いタキシードを着用した夫と顔を寄せ合い、笑顔をみせていた。ほかに、お色直しをしたイエローのドレス、ロイヤルブルーのドレス姿も2ショットで披露していた。

この投稿には、「末永くお幸せに」「最高に素敵です」「何度見ても本当にかわいい」「美しい〜」「幸せ感がめっちゃ伝わってきます」といったコメントが寄せられていた。