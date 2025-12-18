木になる木を見つけよう。

アウトドアに出かけると、まずは拠点になるスペースを確保しますよね。くつろいだり飲食をしたりで、折りたたみ椅子とテーブルはほぼ必須だと思います。

しかし、相手は大自然。地面が泥だらけだったりデコボコでテーブルが斜めっちゃったり、強風で飛ばされたりなんてこともあるでしょう。

空間を立体的に利用するツリーテーブル

「Kimberlite」は25.4cm四方のアルミ製折りたたみテーブル。少々小振りですが、規則正しく12のスロット（穴）が空いた板が6枚つながっており、それらを活かして様々なアタッチメントで拡張が可能です。

一番ユニークなのは、ストラップを使って木の幹に縛り付ける使い方。ちょうど良い木があれば、そこが作業台やバーカウンターに早変わりです。

脚を「く」の字にして支えるのがナイスアイデアですね。

何でもかんでもスロットを活用

アタッチメントはスノコのようなテーブルで穴を塞いだり、フックであれこれ吊るしたり、ポールや風よけを立てたり。ガスバーナーも固定できるので、不用意に倒れず安全。地べたに置くときの4本脚ですら、スロットに噛ませる徹底っぷりです。

工夫次第で便利さ無限大

ツリーテーブルは創意工夫でいろんなことに使えます。釣りのときに小道具がすぐ取れるようにしたり、宙に浮かせたハンモックの横にこれをくっつけたり、無限の可能性を感じますね。

クラファンできる

Kimberliteは現在クラウドファンディングで出資金を募っています。頓挫や延期の可能性もあるので、もし出資する際はご注意ください。

