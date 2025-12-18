「何が起きてるんだ？」C・ロナウドが映画界に衝撃参戦！ 『ワイルド・スピード』主要キャストとの豪華集合ショットが話題「AIじゃないよね」「感動もののメンツ」
人気カーアクション映画『ワイルド・スピード』シリーズの完結編を巡り、思わぬサッカー界のビッグネーム参戦が大きな話題を呼んでいる。
ポルトガル代表の主将で、世界的スーパースターのクリスティアーノ・ロナウドが同作に出演することが決まり、主要キャストとの集合ショットが公開された。
写真を投稿したのは、本シリーズに出演する俳優のタイリース・ギブソン。12月18日、自身のXに「ファミリーへようこそ！クリスティアーノ・ロナウド、グローバルダンスが新たな高みへ到達した！！！！！！」と題して一枚の写真を公開した。
そこには、シリーズ主演のヴィン・ディーゼルをはじめ、ミシェル・ロドリゲス、ドウェイン・ジョンソンらおなじみの主要キャストが肩を寄せ合い、その中にロナウドの姿が収められている。
なお、C・ロナウドの出演については、すでにヴィン・ディーゼルが自身のインスタグラムで発表しており、世界的スターの参戦にファンの期待は一気に高まっていた。現在、サウジアラビアのアル・ナスルでプレーを続けるC・ロナウドのピッチ外での新たな挑戦にも注目が集まっている。
あまりにも豪華な顔ぶれが並ぶ集合ショットに、SNS上では「何が起きてるんだ？」「生成AIじゃないよね」「ついに俳優転身？」「来年、映画館に行く理由ができた」「感動もののメンツ」といった驚きと興奮の声が相次いだ。
世界的映画シリーズのフィナーレに、サッカー界のスターがどのような形で関わるのか。『ワイルド・スピード』完結編は、これまで以上に注目を集める作品となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】C・ロナウドと“ワイルド・スピード”出演者の豪華ショット！
