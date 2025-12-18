僕が見たかった青空・岩本理瑚、「8ネコ身差くらいつけて」“人間界No.1のネコ”に
アイドルグループ・僕が見たかった青空の岩本理瑚（18歳）が、12月17日に放送されたバラエティ番組「ネコになりたい。」（中京テレビ・日本テレビ系）に出演。さまざまな競技に挑戦し、見事に人間界No.1のネコ“MVC”（Most Valuable Cat）に輝いた。
瞬発力や柔軟性、跳躍力など、ネコの圧倒的身体能力に特化した世界初のオリジナル競技に挑戦し、人間界No.1のネコを決める同番組。ジャングルポケット・太田博久、元フィギュアスケーターの高橋成美、ACEes・那須雄登、格闘家・武尊、河合郁人、そして岩本理瑚の6人が参戦した。
2週にわたりさまざまな競技に挑戦した結果、那須との最終対決を制した岩本が“MVC”に。番組MCのアルコ＆ピース・平子祐希は「8ネコ身差くらいつけてのMVC」と、圧倒的な身体能力を見せての勝利だったと賞賛した。
岩本は2023年、“乃木坂46の公式ライバル”僕が見たかった青空のオーディションに合格。身体能力が高く、2024年から「SASUKE」（TBS系）関連番組や動画、イベントなどの出演機会を増やしている。
