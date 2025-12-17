こちらは、ジェミニ天文台のジェミニ北望遠鏡（マウナケア山、ハワイ）で2025年11月26日に観測された「3I/ATLAS（アトラス彗星）」です。

2025年7月初旬に発見された3I/ATLASは、2017年に発見された「1I/'Oumuamua（オウムアムア）」、2019年に発見された「2I/Borisov（ボリソフ彗星）」に続き、恒星間天体だと確認された3例目の天体として注目されています。

【▲ ジェミニ北望遠鏡が観測した恒星間天体「3I/ATLAS（アトラス彗星）」。3I/ATLASの動きに合わせつつ4種類のフィルターを切り替えながら観測したため、視野内の他の天体はカラフルな破線として写っている（Credit: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/B. Bolin; Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)）】

この画像は、ジェミニ北望遠鏡の観測装置「ジェミニ多天体分光器（GMOS）」で取得したデータを使って作成されました。

3I/ATLASを追尾するように望遠鏡を動かしつつ、4種類のフィルター（青・緑・オレンジ・赤）を切り替えながら観測したため、視野内の他の天体はカラフルな破線として写っています。

NSF NOIRLab＝アメリカ国立科学財団の国立光学・赤外天文学研究所によると、2025年8月にジェミニ天文台のもう一つの望遠鏡であるジェミニ南望遠鏡（セロ・パチョン、チリ）で観測した時と比べて、3I/ATLASの輝きは緑色を帯びています。

この色は、彗星のコマ（彗星の核から放出された物質でできた、明るいぼんやりとした領域）に含まれる二原子炭素（C2）が放つ緑色の光によるものです。

3I/ATLASは2025年12月19日頃、地球へ約1.8天文単位まで最接近した後、再び太陽系の外へと向かって飛び去っていきます。ジェミニ天文台は太陽系を離れ行く3I/ATLASの観測を継続し、放出されるガスの組成の変化やアウトバースト（突発的な増光）を検出していくということです。

冒頭の画像はNOIRLabから2025年12月12日付で公開されています。

【▲ ジェミニ北望遠鏡が観測した恒星間天体「3I/ATLAS（アトラス彗星）」。背景の天体の像を静止させる画像処理を施したバージョン（Credit: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/B. Bolin; Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)）】

