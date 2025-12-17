3億円超のオファーを断り…大谷翔平の“伝説的な一球”が競売へ 50-50達成弾を「超えるかも」市場の熱狂に期待

果たして大谷の“伝説的な一球”はいくらの値をつけるのだろうか(C)Getty Images

“伝説的な一球”の行方が話題だ。

今季も投打で大活躍を見せたドジャースの大谷翔平。その異次元ぶりを象徴するメモリアルボールが、現地時間12月23日から米オークション会社『Goldin』で競売へかけられることになった。米紙『New York Post』のエドワード・ルイス記者が報じている。

【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック

現地時間10月17日、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷は、7回途中無失点、10奪三振の快投を見せると、打っても場外弾を含む3本塁打と大暴れ。「1試合3本塁打＆10奪三振」はMLB史上初の快挙だった。

今回出品されるのは、同試合での3発目。記事によれば、この一球を現地で手に入れたデビッド・フローレスさんは、200万ドル（約3億1000万円）のオファーを断り、競売にかける決断をしたのだという。市場の反応に関しては、「どう転んでも今より良い状況になるはずだ」と自信を示した。