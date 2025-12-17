Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。

現在、厚さ約8.6mmという薄型設計が最大の特長の、Anker（アンカー）のモバイルバッテリー「Nano Power Bank（5000mAh, MagGo, Slim）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 8.6mm 小型 iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air 対応 (ブラック) 5,490円 （21%オフ） Amazonで見る PR PR

薄さ約8.6mm。Ankerの超薄型モバイルバッテリー「Nano Power Bank（5000mAh, MagGo, Slim）」が21%オフ！

スマホに装着するだけで充電できる、Anker（アンカー）のモバイルバッテリー「Nano Power Bank（5000mAh, MagGo, Slim）」が21％オフのタイムセール特価に。約8.6mmの薄型設計とQi2対応・最大15W出力で、外出時でもスマートに充電できるアイテムがお買い得です。

厚さ約8.6mmという薄型設計が最大の特長。ポケットや小さなポーチにも収まりやすく、持ち歩いていることを忘れるサイズ感です。

マグネットでスマートフォン背面に装着するため、ケーブルを挿す手間も不要。必要なときにサッと取り付けて使える、機動力の高いモバイルバッテリーです。

Qi2対応で最大15Wのワイヤレス充電が可能。ケーブルレスで充電しながらの操作も快適

Qi2対応スマートフォンに対して、最大15Wのワイヤレス充電が可能。5000mAhの容量で、スマホを約1回分充電できます。

また、製品底面のUSB-Cポートは最大20Wでの入出力に対応。スマホもバッテリー本体にも急速充電が可能なのも嬉しいポイントです。

ケーブルを使わないため、充電中でも画面操作や通話がしやすく、取り回しの良さは抜群。地図アプリを見ながらの移動や、SNSチェックなど、日常の動作を妨げません。

「Nano Power Bank（5000mAh, MagGo, Slim）」は、約8.6mmの薄型設計とQi2・最大15W対応で、持ち運びと使いやすさを両立。ケーブルレスで快適に充電したい人に最適な一台です。

なお、上記の表示価格は2025年12月17日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:｢Amazon クリスマスタイムセール祭り｣