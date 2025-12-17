Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramで、フジテレビ系『今夜はナゾトレ』の2025年下半期レースに優勝したことを報告。オフショットを公開した。

【写真】阿部亮平が太い王者ベルトを身に着けた3年分の6連覇ショットなど①②

■過去のスーツ姿やヘアスタイルが見られることに歓喜する声も

阿部はスーツ＆ネクタイ姿でセンター分けヘアスタイルの爽やかコーディネートで、重厚なチャンピオンベルトを腰に巻き、支えるように両手で持つ笑顔ショットを公開。

「改めて、2025年下半期レース優勝しました！！これで6連覇！！！！！！こんなこと、ほんとになかなかないので！！それぞれの優勝と共にまとめました！！」と、2023年の上半期の初優勝から今回に至るまでのすべてのチャンピオンベルト姿を披露している。

初優勝の2023年上半期には茶色スーツに赤いシャツ姿で茶髪、その半年後の2023年下半期には黒スーツ＆白シャツで重めバングを横分けしたヘアスタイルと、阿部のビジュアルの変遷も見ることができる。

「6連覇素晴らしい！」「阿部ちゃんの努力の賜物だね」「引き続き無双を期待しています」「チャンピオンベルト似合いすぎ」「笑顔もベルトも輝いてる」「チャンピオンベルト大きい！」「阿部ちゃんの細さが際立つベルト」「懐かしいビジュもうれしい」などといった声が続々と到着。

なお番組公式Xでは「2025年下半期優勝決定戦」となった12月9日の放送のオフショットを公開。こちらで阿部は、共演する有田哲平、柳原可奈子、宇治原史規と共に、チャンピオンベルトを前にファイティングポーズを見せている。

■阿部・有田・柳原・宇治原が並ぶ『今夜はナゾトレ』オフショット