¥Ç¥¹¥¯¤ÎÈþ´Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÅ¨¤Ï¥±¡¼¥Ö¥ë¤À¡£Íí¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÌñ²ð¼Ô¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤â¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£3¤Ä¤Î¼êÃÊ¤Ç¥±¡¼¥Ö¥ëÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¡ª
¡ÚKEYWORD 01¸º¤é¤¹¡Û
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¿ô¤òºÇ¾®¸Â¤Ë
Ê£¿ôÃ¼Ëö¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥Ä¡¼¥ë¤òÅêÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¼«ÂÎ¤ò¸º¤é¤»¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ËèÆü»ý¤Á½Ð¤¹¥â¥Î¤¬1²Õ½ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢Ëº¤ìÊª¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¸º¾¯¡£º£²ó¤Ï¡¢¹âÂ®½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖQi2¡×ÂÐ±þÀ½ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
ÎäµÑµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç3¤Ä¤ÎÃ¼Ëö¤ò½ãÀµÉÊÊÂ¤ß¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ½¼ÅÅ
ESR
CryoBoost 3-in-1
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê25W¡Ë
1Ëü4999±ß¡¡
3¼ï¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆ±»þ½¼ÅÅ¡£ÆÈ¼«¤ÎÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈQi2ÂÐ±þ25W¼§µ¤½¼ÅÅ¤Ç¡¢½ãÀµ¤ÎÍÀþ½¼ÅÅ´ï¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÂ®ÅÙ¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£Apple Watch½¼ÅÅÉô¤Ï¼è¤ê³°¤»¡¢USB-C¥Ý¡¼¥È¤ËÁÞ¤·¤Æ¸ÄÊÌ¤Ë»È¤¨¤ë¡£
SPEC ¡üÆþÎÏÅÅ°µ¡§15V¡ü½ÐÎÏÅÅÎ®¡§2.09A¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡§W84¡ßH150¡ßD86mm¡¿345g
AirPods¥±¡¼¥¹¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸Ìó6cmÉý¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¡ª
¥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
MagGo Wireless Charging Station
¡Ê3-in-1,Foldable Pad¡Ë
1Ëü2990±ß
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤Ç¡¢3¼ï¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆ±»þ½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ã¥É¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¾õÂÖ¤ÇiPhone¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤È¡¢½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£ºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï15W¡£¾ï»þ²¹ÅÙ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤â¹â¤¤¡£
SPEC ¡üÆþÎÏÅÅ°µ¡§15V¡ü½ÐÎÏÅÅÎ®¡§3A¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡§ÌóW75¡ßH60¡ßD35mm¡ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ¡Ë¡¿115g
¥Ù¥ë¥¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤Î½¼ÅÅÀÇ½¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À¤òÎ¾Î©¡ª
¥Ù¥ë¥¥ó
UltraCharge Pro 3-in-1
Magnetic Charging Dock
1Ëü7990±ß
Qi2 25W¤Ë¤è¤ëÆ±¼Ò»Ë¾åºÇÂ®¤Î½¼ÅÅµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿3in1½¼ÅÅ´ï¡£½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¤Î³ÑÅÙ¤ò70ÅÙ¤Þ¤ÇÄ´À°¤Ç¤¡¢½¼ÅÅÃæ¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¡£
SPEC ¡üÆþÎÏÅÅ°µ¡§5V¡ü½ÐÎÏÅÅÎ®¡§3A¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡§ÌóW117¡ßH103¡ßD86mm¡¿Ìó190g
½¼ÅÅÃæ¤â»ëÄ°¤¬¤·¤ä¤¹¤¯°Û¾ï¤ÊÈ¯Ç®¤âÅ°Äì¸¡ÃÎ
¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó
MagFlow 3-in-1 ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï 25W
1Ëü3990±ß
AppleÀ½ÉÊ¤ò3ÂæÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß²ÄÇ½¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Î³ÑÅÙ¤ò0¡Á70ÅÙ¤ÇÄ´À°¤Ç¤¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÆ°²è»ëÄ°¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£1ÉÃ´Ö¤Ë200²ó²¹ÅÙ¤ò´Æ»ë¤·¡¢°Û¾ïÈ¯Ç®¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¡£Qi2 25W¤ËÂÐ±þ¡£
SPEC ¡üÆþÎÏÅÅ°µ¡§5V¡ü½ÐÎÏÅÅÎ®¡§3A¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡§£×118.5¡ß£È21.8¡ß£Ä60mm¡¿210g
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Î¼¡À¤Âåµ¬³Ê¡ÖQi2¡×¤È¤Ï¡©
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤¬ÉáµÚ¤·»Ï¤á¤¿º¢¤Ë¼çÎ®¤À¤Ã¤¿µ¬³Ê¡ÖQi¡×¤Ë¤Ï¡¢ÀÜ¿¨°ÌÃÖ¤¬¥º¥ì¤ë¤È½¼ÅÅ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤Î¤¬¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤Î¡ÖMagSafe¡×¤Ç¡¢iPhone 12¡Ê2020Ç¯¡Ë¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·ÂÐ±þÃ¼Ëö¤ÏiOS¤Î¤ß¡£Android Ã¼Ëö¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÐ¾ì¤Î¡ÖQi2¡×¤Ç¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï15W¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯7·î¡¢Q2¤Ï¡ÖQi2.2¡×¤Ë¿Ê²½¤·¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ¤¬25W¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚKEYWORD 02¤Þ¤È¤á¤ë¡Û
Â¿¤¯¤ÆÄ¹¤¤¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï¤Þ¤È¤á¤ÆÍí¤Þ¤êËÉ»ß
ÂÀ¤µ¤âÄ¹¤µ¤â°Û¤Ê¤ê¡¢¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤¬¤Á¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÊªÍýÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¥±¡¼¥Ö¥ëÀ°Íý¤Î²¦Æ»¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ë¤Þ¤È¤áÊý¤ò¤¹¤ë3¼ï¤Î¡Ö¤ª¤Þ¤È¤á¥°¥Ã¥º¡×¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍøÅÀ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢»È¤¤Ê¬¤±¤è¤¦¡£
¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀèÃ¼¤òÄê°ÌÃÖ´ÉÍý¤·Ãµ¤¹¼ê´Ö¤ò¥«¥Ã¥È
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÆâÂ¢¤Î¥Û¥ë¥À¡¼5¤Ä¤È¡¢¤½¤ì¤é¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¥Ù¡¼¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡¢Î¾ÌÌ¥Æ¡¼¥×¤Ç¥Ç¥¹¥¯¤ÎÂ¦ÌÌ¤äÊÉÌÌ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¥¹¥Á¡¼¥ëÌÌ¤Ê¤É¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ÆÃ±ÂÎ¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤À¡£
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥±¡¼¥Ö¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡ÊCA¡¾515BK¡Ë
1980±ß
¥´¥àÀ½¤Î¡Èµµ¡É¤ÎÃæ¤Ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤ÆÈþ¤·¤¯¼ýÇ¼
¥¯¥ì¥Ð¡¼¥é¥¤¥ó¡¡
¥±¡¼¥Ö¥ë¥¿¡¼¥È¥ë
770±ß¡Á
¥´¥àÀ½¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬2¤Ä¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¡¢µµ¤Î¹ÃÍå¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Î¥³¡¼¥É¥ê¡¼¥ë¡£¥«¥Ð¡¼¤ò¤á¤¯¤ë¤È¸½¤ì¤ë¿Ä¤Ë¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤Æ»È¤¦¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¤ÊÇ®²ÄÁºÀ¥¨¥¹¥È¥é¥Þ¡¼À½¤Ç¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤Î±Êµ×¼ýÂ¢ÉÊ¤Ë¤âÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬1ËÜ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë·Á¾õµ²±¥Á¥å¡¼¥Ö
¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·
¥±¡¼¥Ö¥ë¤¹¤Ã¤¤ê¥Á¥å¡¼¥Ö
1232±ß¡Á
¼ê¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹¤²¤é¤ì¤ë·Á¾õµ²±¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¡£Ãæ¤ËÊ£¿ô¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤Ç¤¡¢É¬Í×¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤À¤±¤ò¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÅÓÃæ¤«¤é°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¥¢¡¼¥à¤ä¾º¹ß¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ËºÇÅ¬¤À¡£ÂÑÇ®À¤âÈ÷¤¨¤ë¡£
¡ÚKEYWORD 03±£¤¹¡Û
¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËµÍ¤á¹þ¤á¤Ð¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤Æ»ö¸Î¤âËÉ¤²¤ë
Èþ¤·¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¡£¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Ë¤Ï¥±¡¼¥Ö¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤äAC¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤Î¶¯¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢È¢·¿¥Ä¡¼¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬µÈ¡£¤à¤½Ð¤·¤òËÉ¤²¤Ð¡¢¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤é¤º²ÐºÒ¤ÎËÉ»ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
´ù¤ò¥¹¥Ã¥¥êÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥Û¥³¥ê¤ÎÃßÀÑ¤òËÉ¤®ÅÅ¸»²ÐºÒ¤âÍ½ËÉ
»³ºê¼Â¶È
¥±¡¼¥Ö¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥¦¥§¥Ö L
3630±ß
PC¼þ¤ê¤ÎÂç¤¤á¤Î¥¿¥Ã¥×¤âÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥Õ¥¿¤ÏÊÒ¼ê¤Ç¤âÍÆ°×¤Ë³«ÊÄ²ÄÇ½¡£¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÅÅ¸»²ÐºÒ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¡£ÀµÌÌ¤ÈÂ¦ÌÌ¤ËÇÛÀþ¸ý¤¬¤¢¤ê¡¢½¼ÅÅÃæ¤Îµ¡´ï¤ò¥Õ¥¿¤Î¾å¤ËÃÖ¤±¤ë¡£
SPEC ¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡§ÌóW400¡ßH155¡ßD145mm¡¿Ìó0.95kg
¥Ç¥¹¥¯²¼¤ËÉâ¤«¤»¤ÆÀßÃÖ¤·Â¸µ¤¹¤Ã¤¤ê¥«¥Ð¡¼ÉÕ¤¤ÇÌÜ±£¤·¸ú²Ì¤â
»³ºê¼Â¶È
¥Ç¥¹¥¯²¼Å·ÈÄ¥±¡¼¥Ö¥ë¥é¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼ ¥í¥ó¥°
5830±ß
¥Ç¥¹¥¯¤ÎÅ·ÈÄ²¼¤ËÌÚ¥Í¥¸¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¡¢ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤äHDD¤Ê¤É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£ÇØÌÌ¤ä¥µ¥¤¥É¤«¤é¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬½Ð¤Æ¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ÎÇÛÀþ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤â¤¢¤ë¡£
SPEC ¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡§ÌóW635¡ßH120¡ßD170mm¡¿Ìó2.7kg
